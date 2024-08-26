Barolar Birliği, Abubakar Uthman’ın ihracını engellemek için devrede

Lefkoşa’nın tanınan isimlerinden 44 yaşındaki Abubakar Uthman, ikamet izni olmadan ülkede yaşadığı gerekçesiyle dün tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. Mahkemede açıklama yapan polis, Uthman’ın 16 yıldır izinsiz olarak ülkede bulunduğunu ve geçimini tanımadığı insanların yardımıyla sağladığını belirtti.
BAROLAR BİRLİĞİ DEVREDE
Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre, ülkede ikamet izni bulunmayan kişilerin genellikle sınır dışı edilmesi prosedürüne rağmen, Uthman’ın ihraç edilmemesi için Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi devreye girdi. Komitenin, Uthman’a hukuki destek sağlamak amacıyla avukat atayacağı ifade edildi.
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