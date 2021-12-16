Barolar Birliği: Avrupa Gazetesi Yazarlarına, Yazdıkları Nedeniyle Dava Açılması Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hakkı İhlalidir

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Avrupa Gazetesi yazarlarına, yazdıkları toplam altı yazı için dava açılmasının düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu kaydetti.

Birlik’ten yapılan açıklamada, fikirsel ayrılıkların demokratik yaşamın zenginliği ve olmazsa olmazı olduğu belirtilerek, Ceza Yasası’ndaki “müsfit yayınlar” başlığı altında gazete yayınlarına dava okunmasına mahal veren maddelerin hiç gecikmeden mevzuattan çıkarılıp, gazeteciler üzerindeki baskının kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Barolar Birliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Çok geç kalınmış olan bu değişikliğin bugüne kadar gerçekleşmemiş olması ise, çağdışı, baskıcı hukuk sistemlerinin bir enstrümanı olan ‘düşünceye karşı ceza davası’ açılması girişimini hiçbir şekilde haklı kılmamaktadır.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine devlet olarak taraf olduğumuzu bir kez daha hatırlatır, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına aykırı bu davaların ileri götürülmemesi ve derhal sonlandırılması gerektiğini vurgular.”