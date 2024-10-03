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Barolar Birliği, Avrupa Konseyi temsilcileriyle görüştü

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Avrupa Konseyi temsilcileriyle Strazburg’da, “KKTC’deki terk edilmiş  Rum mallarına inşaat yapma gerekçesiyle Rum tarafında gerçekleştirilen tutuklamalarla” ilgili görüşmeler yaptı.
Barolar Birliği, Avrupa Konseyi temsilcileriyle görüştü

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Avrupa Konseyi temsilcileriyle Strazburg’da, “KKTC’deki terk edilmiş  Rum mallarına inşaat yapma gerekçesiyle Rum tarafında gerçekleştirilen tutuklamalarla” ilgili görüşmeler yaptı.

Barolar Birliği’nden verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Hasan Esendağlı ve Mali Sekreter Yusuf Tekinay, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, Avrupa Konseyi Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, Hollanda, Malta, Türkiye Daimi Temsilcilikleri ve Türkiye AKPA Delegasyonu temsilcileriyle görüştü.

Temaslar, bazı sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan Hakların Korunması İnisiyatifi’nin çalışmaları kapsamında, Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilcileriyle birlikte yapıldı.

Görüşmelerde tutuklamalar ve açılan davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kıbrıs’taki mülk sorununa ilişkin kararlarını etkisizleştirme ve yok sayma çabası olduğunu anlattı.

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