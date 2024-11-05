Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi: Koruyamadığımız her can için adalet istiyoruz

Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Koruyamadığımız her can için adalet istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Koruyamadığımız her can için adalet istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Komite’den yapılan açıklamada, “İnsanı, hayvanı, çevreyi koruyamıyoruz! 13 Eylül'de Paşaköy’de bir köpek silahla vurulup katledildi. Dörtyol Polis Karakolu tarafından yapılan tahkikat sonucu şüpheliyi suça bağlayacak yeterli delil bulunamadı ve dosya kapatıldı” denildi.

Açıklamada, “Oysaki vurulma anı hariç ilgili şahsın çuvalı taşıdığını, motorunun arkasına koyup çöp gibi attığını gören görgü şahitleri bile vardı. Polis suç ihbarını aldığı anda emare olan köpeği alıp gerekli şikâyeti temin ettikten sonra aynı gün şüphelinin mandırasında arama yapmış olsaydı, başka bir değişle tahkikatını gereği gibi yapmış olsaydı bugün suçlu cezasını çekmiş olacaktı ve alacağı ceza toplumda benzer suç işleyecek kişiler için caydırıcı olacaktı. Toplumun en savunmasız yapı taşı olan hayvanı, insan şiddetinden ve suçtan korumak istiyorsak öncelikle toplumdaki cezasızlık algısını kaldırmak ve toplumsal normalleştirmenin önüne geçmek gerekmektedir” ifadelerine de yer verildi.

"SUÇLULARIN TESPİT EDİLİP CEZANLANDIRILMASI GEREKİYOR"

“Adaleti sağlayamadığımız her olay şiddeti her geçen daha görünür kılacaktır” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bir buçuk içinde sadece bizim bildiğimiz 3 tane silahla işlenen suç, bunun en büyük göstergesidir. Son olarak 28 Ekim'de Güvercinlik'te bir köpek, yine çuvalın içinde ayağından vurulmuş ve katledilmiş olarak bulundu. Tahkikat henüz devam ettiği için bu aşamada ayrıntı vermeyi doğru bulmamakla birlikte olaydan bağımsız mandıra sahiplerinin bölgede tilki avına çıktığı gelen iddialar arasındadır. Av ve av ile ilgili yaban hayatını düzenleme yasasının çizdiği çerçeve dışında ateşli silah kullanılmasını bireysel silahlanma olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır ki bu yürürlükteki yasalarımıza göre suçtur. Bu tip suçlar müsamaha gösterilemeyecek, toplumu tehdit eder niteliktedir ve suçluların tespit edilip cezalandırılması gerekmektedir.”

Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi'nin açıklamasının devamında ise şunlar kaydedildi:

“Öte yandan gözlemlediğimiz benzer olaylarda polis tahkikatları ile ilgili aksaklıkları kamuoyu bilgisine getirmeyi borç biliriz:

1. Ölümle neticelenen olaylarda; ölüm sebebinin belirlenmesi için ölü köpek, polis tarafından adli incelemeye gönderilmek üzere alınmalıdır!

2. Köpek polis tarafından ölüm sebebinin araştırılması için Lefkoşa Veteriner Dairesi Müdürlüğüne götürülmelidir. Mahkeme süreçlerinde resmi veteriner hekim raporu gerekmektedir.

3. Mağdurun insan olduğu suçlarda olduğu gibi, mağdurun hayvan olduğu suçlarda da polisin, tahkikatını şüphelilerin emarelere ve şahitlere müdahale edemeyeceği hız ve titizlikte yapması gerekmektedir.”