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Barolar Birliği Sağlık Komitesi: "Hükümet üzerine düşen ödevi yerine getirmeli"

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Sağlık Komitesi: “Asya Bebeğin tedaviye ve tıbbi bakıma ulaşabilmesi ve sağlık hakkından yararlanması için devletin üzerine düşen ödevi yerine getirmesi gerekir”
Barolar Birliği Sağlık Komitesi: "Hükümet üzerine düşen ödevi yerine getirmeli"

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Sağlık Komitesi, Asya bebeğin tedaviye ve tıbbi bakıma ulaşabilmesi ve sağlık hakkından yararlanması için devletin üzerine düşen ödevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Aksi halde bunun bir anayasal hak ihlali olduğunu belirten Kıbrıs Türk Barolar Birliği Sağlık Komitesi, kişilerin toplantı ve yürüyüş haklarına haksız müdahalenin de bir “anayasal hak ihlali” olarak değerlendirdi.

Komite yazılı açıklamasında, “Bu konuda devlet, sağlık hakkından faydalanamayan Asya bebek için üzerine düşen ödevi yerine getirmekle ve eylemcilere yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahalenin sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gereğini yapmakla sorumludur” dedi.

“TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNE HAKSIZ VE HUKUKSUZ ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ”

Asya bebeğin yaşam hakkı için tedavi masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması talebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyen kişilere kolluk güçleri tarafından haksız ve hukuksuz şekilde müdahale edildiği; yürüyüşün engellenmeye çalışıldığı savunulan açıklamada, eylemcilerden birinin tutuklandığını ve hâlâ hürriyetinden mahrum bırakıldığına da yer verildi.

Açıklamada, anayasadaki “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir” ve “Yurttaşlar, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu hak, kamu düzenini korumak için yasa ile sınırlanabilir” şeklindeki maddeler de hatırlatıldı.

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