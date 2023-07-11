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Barolar Birliği: Seyhan Yıldırım’ı yaralayan saldırganın hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Avukat Seyhan Yıldırım’a yapılan silahlı saldırıyı kınayarak, saldırganın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağını vurguladı.
Barolar Birliği: Seyhan Yıldırım’ı yaralayan saldırganın hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede tırmanışa geçen şiddet olaylarına işaret edilerek, şiddetin bugünkü mağdurunun ise Avukat Seyhan Yıldırım olduğu belirtildi. Yıldırım’a yapılan saldırının kınandığı açıklamada, faillerin bir an önce yakalanması istendi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin saldırganın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Huzur ve güvenli bir ülkede yaşama hakkımızı tesis etmekle birincil derecede sorumlu olan hükümet ve kolluk güçlerinin, bu görevlerini yerine getirmek ve böylesi olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri alması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatırız” denildi.

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