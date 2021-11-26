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Barolar Birliği: “Tutukluluk Koşulları İnsanlık Dışı Muameleye Yol Açıyor”

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Barolar Birliği: “Tutukluluk Koşulları İnsanlık Dışı Muameleye Yol Açıyor”
Barolar Birliği: “Tutukluluk Koşulları İnsanlık Dışı Muameleye Yol Açıyor”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, hali hazırda insan hakları standartlarının çok altında koşulların sözkonusu olduğu karakol ve Merkezi Cezaevi’ndeki tutukluluk koşullarının, covid vakalarından sonra daha da vahim hale geldiğini belirterek, “İnsanlık dışı ve/veya alçaltıcı muameleye son verilsin” çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi konuyla ilgili açıklamasında, son zamanlarda, cezaevindeki kişilerin avukatlarıyla dahi görüşmediğine işaret etti. Daha vahim olanın ise, yargılanması başlayıncaya kadar mahkeme tarafından cezaevine gönderilen kişilerin, cezaevi yerine polis karakollarındaki hücrelerde tutuklu kalması olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu durum, mahkeme emrine saygısızlıkla beraber, özgürlüğünden mahrum olan kişiler için insanlık dışı muamele oluşturabilecek düzeydedir” denildi. 

Kısa süreli tutuklamalar için tasarlanan polis karakollarındaki hücrelerde tutukluların kırık dökük betonun üzerinde yattığı, çok temel ve aynı gıdalarla beslendiği, çocuklarla yetişkinlerin bir arada kaldığı, dışarısı ve avukatlarla sınırlı görüştürüldüğü veya hiç görüştürülmediği, kişisel temizlik için gerekli hijyene sahip olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Çocukların eğitim hakkının yerine getirilmediği, hücreler gün ışığı almayan ve yeterli havalandırmaya sahip olmayan, dar alanlardır; hücrelerde zaman zaman kapasitesinin üzerinde insan kalabilme ihtimali vardır; tutuklu olan kişiler açık havaya çıkartılmamaktadır; cezaevinde olan psikolog hizmeti hücrelerde sağlanmamaktadır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:
“Bu listeyi uzatmak çok rahatlıkla mümkündür. Tüm bu yaşananlar için covid salgını da bahane olarak gösterilmemesi gerekmektedir. Söz konusu salgın uzun bir süreden beri var olup yetkililerin gerekli önlemleri almak için yeterli zamanları vardı. İnsanlık dışı ve/veya alçaltıcı muamele Anayasa’nın 14.3 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi ile yasaklanmıştır. Bu tür muameleler kayıtsız koşulsuz bir yasak olup hukuki olarak meşru kılınması da mümkün değildir. Tüm bunlar ışığında yetkililerin insanlık dışı ve/veya alçaltıcı muameleye son vermeye çağrı yaparız”

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