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Barolar Birliği’nden çağrı: 22 Mart’a kadar avukatlar mahkemelere çıkmasın

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Barolar Birliği, acil ve zorunlu durumlar haricinde 22 Mart’a kadar mahkemelere çıkılmaması çağrısında bulundu.
Barolar Birliği’nden çağrı: 22 Mart’a kadar avukatlar mahkemelere çıkmasın

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Coronavirüs (COVID-19) salgınına tedbir amacıyla, acil ve zorunlu durumlar haricinde 22 Mart’a kadar mahkemelere çıkılmaması çağrısında bulundu. Barolar Birliği, mahkemelerin virüsün yayılması bakımından en riskli kamusal alanların başında geldiğini belirterek 22 Mart 2020 tarihine değin mahkemelere çıkılmaması çağrısında bulundu.

Barolar Birliği'nden, konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

Dünya Sağlık Örgütü’nün coronavirüsü 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan etmesinin ve dünyada virüsün alarm hızında yayılmasından, şiddetinden ve yeterli önlem alınmamasından endişe duyulduğunu, ayrıca gelecek gün ve haftalarda Covid-19 vakalarının, bu virüsten ölenlerin ve etkilenen ülkelerin sayısının artmasının beklenildiğini açıklamasının ardından konuyla ilgili tüm kesimlerin etkin tedbirler almasının zorunlu olduğu açıktır.

Hepimizin ortak çalışma alanı olan mahkemeler, bu virüsün yayılması bakımından en riskli kamusal alanların başında gelmektedir.

Bu aşamada Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve tüm Mahalli Barolar olarak, Bakanlar Kurulu’nca saptanan tarihe paralel olarak 22.3.2020 tarihine kadar, acil ve zorunlu durumlar haricinde yargısal işlemlerin ertelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Böylece, mahkemelerdeki riskli etkileşimlerin minimize edilmesi sağlanabilecektir.

Yukarıda belirtilenler çerçevesinde meslek örgütleri olarak, tüm meslektaşlarımıza 22.3.2020 tarihine değin mahkemelere çıkılmaması hususunda çağrıda bulunuruz.

Tüm meslektaşlarımızın bu çağrımıza uyması, gerek tüm yargı mensupları ve mahkemeler personeli, gerekse kamu sağlığı için hayati önem taşımaktadır.

Konuyla ilgili Yüksek Mahkeme de hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirilmiş ve tüm davaların ve/veya mahkemeye çıkmayan avukatların dosyalarının doğrudan ertelenmesi husunda yardımları talep edilmiştir.

Netice olarak, tüm meslektaşlarımızın 22.3.2020 tarihine değin mahkemelere çıkmamaları önemle rica olunur.

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