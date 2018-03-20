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Barolar Birliği'nden Çanakkale Şehitleri mizansenine tepki

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, çocukların savaş, ölüm, silah, kan gibi içeriklerle hazırlanan mizansenlerde kullanılmasının çocukların uluslararası hukuk tarafından korunan haklarının ihlali niteliğinde olduğunu kaydetti.
Barolar Birliği'nden Çanakkale Şehitleri mizansenine tepki

Esendağlı, Kuzey Kıbrıs’ta çocuk haklarının pek çoğunun kağıt üzerinde kaldığını da belirterek, “Çocuk hakları hiç kimse tarafından değilse bile Barolar Birliği tarafından takip edilip savunulacak” vurgusunda bulundu.

“BU TÜR ETKİNLİKLERİN ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLEMEYECEK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ MÜMKÜN”

Hasan Esendağlı, Barolar Birliği Merkez Konseyi adına Güzelyurt’ta düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliğinde ilkokul çocuklarının yaptığı canlandırmayla ilgili açıklama yaptı.
Esendağlı, 6/1996 sayılı yasayla onaylanıp iç hukukun bir parçasını teşkil eden çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeye işaret ettiği açıklamasında şunları kaydetti:
“Çocukların savaş, ölüm, silah, kan gibi içeriklerle hazırlanan mizansenlerde kullanılmasının, çocukların uluslararası hukuk tarafından korunan haklarının ihlali niteliğinde olduğu açıktır. Ulusal gün anma ve kutlamalarının çocukların fiziki ve psikolojik gelişimlerini ve kişilik haklarını olumsuz etkilemeyecek tarzda gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz.” 

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