Barolar Birliğinden külliyeye karşı imza kampanyası

Barolar Birliği külliye yapımına karşı amza kampanyası başlattı. Başkan Hasan Esendağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin kültürüne, toplumumuzun yaşam tarzına, irademize ve doğaya sahip çıkmak için, insanlarımız iş, çocuklarımız okul, hastalarımız ilaç beklerken, külliye yapılmasına HAYIR diyoruz” ifadelerine yer verdi.
Esendağlı paylaşımında, yurtseverleri imza kampanyasına destek vermeye çağırdı. İmza kampanyasına destek vermek için buraya tıklayabilirsiniz.
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