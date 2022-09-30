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Barolar Birliğinden külliyeye karşı imza kampanyası

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Barolar Birliği, Kıbrıslı Türklerin kültürüne, toplumun yaşam tarzına, iradesine ve doğaya sahip çıkmak için külliye yapımına hayır kampanyası başlattı.
Barolar Birliğinden külliyeye karşı imza kampanyası

Barolar Birliği külliye yapımına karşı amza kampanyası başlattı. Başkan Hasan Esendağlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin kültürüne, toplumumuzun yaşam tarzına, irademize ve doğaya sahip çıkmak için, insanlarımız iş, çocuklarımız okul, hastalarımız ilaç beklerken, külliye yapılmasına HAYIR diyoruz” ifadelerine yer verdi.

Esendağlı paylaşımında, yurtseverleri imza kampanyasına destek vermeye çağırdı. İmza kampanyasına destek vermek için buraya tıklayabilirsiniz.

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