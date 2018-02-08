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Barolar Birliği’nden mahkeme önünde açıklama

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Barolar Birliği’nden mahkeme önünde açıklama
Kıbrıs Türk Barolar Birliği, “hukuka darbe vurulmaya ve yargının bağımsızlığına gölge düşürülmeye çalışıldığını” kaydederek, bunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

Barolar Birliği üyeleri, Mahkemeler önünde toplanıp mahkemelerde bir kadın avukata yapılan hakaret ile son günlerde yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşananların tasvip edilmesinin mümkün olmadığını belirtti ve “hukuka darbe vurulmaya, yargı bağımsızlığına gölge düşürmeye çalışıldığını tespit ettik, şiddetle kınıyoruz” dedi.
Hukukun üstünlüğünün, yargının bağımsızlığının, demokrasi ve insan haklarına saygının peşini bırakmayacaklarını ve savunmaya devam edeceklerini belirten Bedevi, mahkemede bir kadın avukata yapılanların hoş olmadığını ve bunun, ana hususların bir parçasını teşkil ettiğini dile getirdi ve mücadelelerinin sadece münferit olaylarla ilgili olmadığını söyledi.

“SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL… KORKMUYORUZ”

Bedevi, “Ülkede ayrıştırıcılığı ve şiddeti körükleyenlerin, yol açtıkları vahim neticelerden ders çıkarıp toplumdan özür dileyecekleri yerde olayı yargıçlara tehdit, avukatlara hakaret savurmaya cüret etme nokrasına kadar taşıma yönündedirler. Toplumumuzun demokrasi ve hoşgörüyle şekillenmiş kültürüne, kurumlarına ve mensuplara yönelik bu saldırılara sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi.
Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, ülkedeki son kale diye nitelendirdikleri bağımsız ve tarafsız yargının korunması ve idame ettirilmesi için hukukçular olarak hiçbir şeyden korkmadıklarını ve mücadele edeceklerini vurguladı.

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