Bartholomeos “spontane kararla” Cumartesi Güney Kıbrıs’a gidiyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 7 Kasım Pazartesi günü 81 yaşında hayatını kaybeden Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un cenaze törenine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gitme kararını spontane aldığını açıkladı.

Alithia’nın haberine göre Bartholomeos dünkü ayinin ardından yaptığı açıklamada, II. Hrisostomos’un ölümünün “Ortodoks Kilisesi ve kendileri için büyük bir kayıp” olduğunu belirterek cenaze töreninde hazır bulunmak üzere Cumartesi günü Güney Kıbrıs’a gitmeye spontane karar verdiğini söyledi.