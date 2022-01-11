Bartın’da 5 Bin Yıl Öncesine Ait Kalıntılar Bulundu

AA’nın haberine göre yedi üniversiteden uzmanların katılımıyla sürdürülen ‘Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması’ projesi kapsamında, merkez ve ilçeler ile Küre Dağları Milli Parkı’nda tespit edilen kültür varlıkları incelendi. Daha önceden tahrip edildiği belirlenen alanda M. Ö. 3000 yılına ait yerleşim izleri belirlendi.

Bartın Üniversitesi Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, 2017’den beri süren çalışmalarla kentin geçmişini ve antik dönemden bu yana yerleşim tarihini aydınlatmaya çalıştıklarını söyledi.

2019’da Erken Tunç ve Kalkolitik döneme ulaşan verileri tespit ettiklerini anlatan Çam, kent merkezinin Tunç Çağı’na uzanan yerleşimini de belirlemelerinin mutluluk verici olduğunu söyleyerek, “Bu anlamda Bartın kent tarihinin çok daha erken dönemlere gittiğini böylece kanıtlamış bulunmaktayız” dedi.

Batı Karadeniz’in Paflagonya sınırları içerisinde bulunduğuna ve yoğun ormanlık alanı olduğunu, bu nedenle arkeolojik çalışmaların bu zamana kadar kısıtlı kaldığını, son yıllarda çalışmaların arttığını anlatan Çam şöyle konuştu: “Bundan sonraki süreçte daha da erken dönemlere, Paleolitik dönemlere kadar uzanacak yerleşim yerlerinin de bulunabileceğine dair ümitlerimizi korumaktayız çünkü oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Bu bölgeler çok yoğun yerleşim görmüş aslında. Sadece arkeolojik araştırmaların sınırlı olması nedeniyle tespitler bu zamana kadar tam yapılamamış. Bundan sonraki süreçte çok daha erken döneme ait verilerin geleceğini beklemekteyiz.”