Bartın’da maden ocağında grizu patlaması: En az 28 işçi hayatını kaybetti

İlk açıklamayı yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın saatini 18:15 olarak verip şöyle konuştu: “Eksi 300 kodunda. İçeride -250 kodunda arama kurtarma ekibinde yer alan 74 arkadaşımız çalışmalarına devam ediyor. Şu an -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da beş kişi var. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sekiz kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, madende 110 işçinin çalıştığını, valinin de bahsettiği 49 işçinin riskli bölgede kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan Acil Müdahale Merkezi’nde de yaralılara müdahale ediliyor.

Çalışmalara, çeşitli sivil toplum kuruluşları mensupları da destek veriyor.