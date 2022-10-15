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Bartın’da maden ocağında patlama: 40 ölü

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Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 40'a yükseldi. Yaralı kurtarılan 11 işçi tedavi altında.
Bartın’da maden ocağında patlama: 40 ölü

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası hayatını kaybeden işçi sayısı 40’a yükseldi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleşen maden faciasına ilişkin son duruma ilişkin bilgi verdi.

SOYLU: CAN KAYBI 40’A YÜKSELDİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

*Madencilerimiz onların aileleri ve Türkiye’de bu mesleği yapan tüm madencilerimizin hem gözleri hem kulakları hem bütün kalbi buradaydı.

*Türkiye’nin bir çok yerinden gerek arama kurtarma için gerek yardım için tüm kurumlarımız hem bu konuya yetkin olan Enerji Bakanlığımızın tüm kurumları hem yardımcı ve destek hizmetleri için bulunan AFAD’dan Sağlık Bakanlığına kadar tüm kurumlarımız, ambulans uçaklarımızdan buradaki tüm sağlık personelimize kadar herkes seferber oldu.

*Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiç bir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim.

*Ancak o saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafından büyük bir çaba sarf edildi.

*Olay olduktan sonra da kamuoyunu doğru bilgilendirmeye çalıştık. Sabah saat 07.30 itibarıyla gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık.

*Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk.  40 madencimizi 40 şehidimizi çıkarıp buradan hastanelere ulaştırdık.

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