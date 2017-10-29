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"Barzani 1 Kasım'da görevi bırakıyor"

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"Barzani 1 Kasım'da görevi bırakıyor"
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) bir yetkili, Başkan Mesud Barzani'nin 1 Kasım'da görevi bırakacağını açıkladı.

Erbil merkezli yayın kuruluşu Rudaw, IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki'nin, Barzani'nin bugün parlamentoya bir mektup gönderdiğini söylediğini bildirdi.

Rudaw, Mesud Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) yakınlığı ile biliniyor. Rudaw'ın haberinde Barzani'nin parlamentoya gönderdiği mektupta başkanlık yetkilerinin parlamento ve IKBY hükümeti arasında dağıtılmasını önerdiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili de Barzani'nin 1 Kasım'da görevi bırakacağını söyledi.

Parlamento, Barzani'nin yetkilerini dondurmuştu

IKBY Parlamentosu, Pazar günü yapacağı oturumda Barzani'nin kararını ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

Parlamento Salı günü Barzani ve yardımcısı Kosrat Rasul ile Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin'in yetkilerini dondurmuş, bölgede 8 ay içinde genel seçim yapılacağını duyurmuştu.

Başkanlık seçimi için ise herhangi bir tarih belirlenmemişti.

Daha önce bu iki seçimin de 1 Kasım'da yapılması planlanmış ancak Kerkük vilayetinin Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından seçimler ertelenmişti.

Referandum sonrası eleştiriler

IKBY'nin seçimle göreve gelen ilk başkanı olan Barzani'nin 2013'te biten görev süresi önce 2 yıl uzatılmış ardından 2015'te bir kez daha 2 yıllık görev uzatımına gidilmişti. O dönemde parlamentonun faaliyetleri askıya alınmıştı.

Barzani'nin inisiyatifiyle 25 Eylül'de IKBY'de yapılan ve referandumuna katılan seçmenlerin yaklaşık yüzde 93'ü bağımsızlığa "Evet" demişti.

Irak hükümetinin "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle tanımadığı referanduma katılım oranı ise yaklaşık yüzde 43 olmuştu.

Referandumdan 3 hafta sonra Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi milisleri Kerkük vilayetinde operasyon başlatmış, peşmerge güçleri geri çekilmişti.

Vilayette kontrolün Irak hükümetine geçmesinin ardından IKBY Başkanı Mesud Barzani özellikle muhaliflerince eleştirilmişti.

Bölgede ana muhalefet partisi konumundaki Goran (Değişim) Hareketi, Kerkük vilayetinin kontrolünün Bağdat'a geçmesinin ardından Barzani'nin istifasını istemişti.

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