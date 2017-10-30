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'Barzani, görevi bırakarak sorumluluğu paylaştırmak istiyor'

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'Barzani, görevi bırakarak sorumluluğu paylaştırmak istiyor'
Birleşik Arap Emirlikleri'nden siyaset bilimci Abdülvahab, görevi bırakma kararı alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin bağımsızlık fikrinin doğurduğu olumsuz sonuçların sorumluluğunu diğer Kürt gruplara yüklemek istediğini söyledi.

Sputnik'in sorularını yanıtlayan Şadi Abdülvahab, "Barzani, IKBY'nin bağımsızlık kazanması için Bağdat'a verilen tavizlerin sorumluluğunu tek başına üstlenmek istemiyor. Mesut Barzani'nin amacı, sorumluluğun Kürdistan Yurtseverler Birliği de dahil olmak üzere tüm Kürt partilere paylaştırılması" dedi.

'BARZANİ, SEÇİMLER YAPILANA KADAR İKTİDARI ELİNDE TUTACAK'

Bununla birlikte Abdülvahab, Barzani'nin görevi bırakması halinde bile bölge siyasetinde başrolde olmaya devam edeceğini ve yeni başkanlık ve parlamento seçimleri yapılana kadar iktidarı elinde tutacağını kaydetti.

'BARZANİ, IKBY ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTMAK DA İSTİYOR'

Diğer taraftan Abdülvahab, Barzani'nin bu adımla Irak ve diğer ülkelerin IKBY'ye yaptığı baskıyı zayıflatma ve Kürtlerin birliğini koruma amacını taşıdığını belirtti.

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