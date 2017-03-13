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Barzani'nin partisi referandum kararını açıkladı

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Barzani'nin partisi referandum kararını açıkladı
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yetkilileri, Mardin'de düzenledikleri basın toplantısıyla 16 Nisan'daki referandumda ‘evet oyu kullanacaklarını duyurdu.

Midyat ilçesinde bir araya gelen KDP Birlik İnisiyatifi'nin basın açıklamasını sözcü Ahmet Acar okudu.‘94 YILLIK CUMHURİYET TARİHİNDE VESAYETÇİ VE STATÜKOCU SİSTEMİN ÜRETTİĞİ KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI İÇİN…’

 

'94 yıllık Cumhuriyet tarihinde vesayetçi ve statükocu sistemin ürettiği kronikleşmiş sorunların çözüme kavuşturulması için 18 maddelik anayasa paketinin halkoyuna sunulmak üzere kabul edildiğini' söyleyen Acar, referandumda 'Evet' oyu kullanacaklarını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: ‘Biz KDP Birlik İnsiyatifi olarak, terör ve şiddet olayları ile insanların canlarına ve mallarına kasteden kaos ve iç savaş ittifakının karşısında olduğumuzu, bu nedenle de ‘Başkanlık sistemini' öneren anayasa değişiklik paketine referandumda ‘Evet' oyu kullanarak destek vereceğimizi kamuoyu ile huzurunuzda paylaşıyoruz.'

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