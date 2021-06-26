Baş ağrıları ne zaman tehlike habercisidir?

Oysa bu ağrılar kimi zaman çok ciddi ve acil müdahale gerektiren hastalıklardan kaynaklanabilir. Peki ne zaman önemsenmelidir?

Hepimiz zaman zaman baş ağrısı çekeriz. Ancak yaygın bir durum olduğundan fazla üzerinde durmayız. Oysa bu ağrılar kimi zaman çok ciddi ve acil müdahale gerektiren hastalıklardan kaynaklanabilir. Peki ne zaman önemsenmelidir? İşte Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz'ün bu konuda verdiği hayati bilgiler…

KAÇ ÇEŞİDİ VARDIR?

İki tür baş ağrısı vardır. Bunlar birincil ve ikincil baş ağrılarıdır. Birincil baş ağrıları migren, küme tipi baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrılarıdır ve en sık ve yaygın görülen baş ağrısı türleridir; ikincil baş ağrıları ise beyin tümörü, kafa travması, enfeksiyon veya ilaç kullanımı gibi diğer tıbbi durumlar ve altta yatan farklı nedenlerle meydana gelir. Baş ağrınız diğer deneyimlediklerinizden farklıysa ve bazı belirtiler baş ağrınıza eşlik ediyorsa o zaman daha büyük bir sağlık sorununun işareti olabilir.

NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALIDIR?

Alışılmadık ölçüde ani başlayan şiddetli baş ağrısı, öksürme veya hareketle artan baş ağrısı, giderek kötüleşen baş ağrıları, gözde kızarma kanlanmanın eşlik ettiği baş ağrıları, kanser öyküsü olan veya bağışıklık sistemi bozuk hastalarda baş ağrısı, uykudan uyandıran, sabahları belirgin olan veya öne eğilmekle kötüleşen baş ağrıları, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk, görme problemleri, konuşmada ya da doğru kelimeleri bulmada zorluk, özellikle vücudun bir tarafında güçsüzlük, baş dönmesi veya denge kaybı, işitme sorunları, açıklanamayan kilo kaybı, ateş, hafıza bozuklukları gibi nörolojik belirtilerin eşlik ettiği baş ağrıları.

HANGİ TABLOLARDA BAŞ AĞRISI TEHLİKELİDİR?

Şiddetli dehidrasyon (vücutta aşırı su kaybı), diş veya diş eti enfeksiyonu, yüksek tansiyon, sıcak çarpması, inme, kafa travması veya sarsıntı, kanser öyküsü, beyin tümörü, beyin anevrizması ve beyin kanamasında. Başağrısının tümöre bağlı olduğunu anlamak için bazı ipuçları var; normalde baş ağrısı olmayan kişide yeni başlayan ya da kötüleşen baş ağrıları, sabahları uykudan uyandıran baş ağrıları ve bu ağrıya mide bulantısı ile kusma eşlik ediyorsa şüphelenmek lazım. İnme (felç) hastalarında en tipik özellik ani başlayan şiddetli baş ağrısıdır. Diğer yaygın belirtiler şunlardır: Konuşma bozukluğu, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, bulanık görme veya çift görme, uyuşukluk, halsizlik ve denge sorunları.

COVID-19 BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ?

Coronavirüsün belirtileri arasında sık karşılaşılan semptomlardan biri de geçmeyen baş ağrısıdır. Baş ağrısına yüksek ateş, kuru öksürük, tat ve koku kaybı gibi belirtiler eşlik ediyorsa Covid-19'dan şüphe edilmelidir.