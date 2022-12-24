Baş ağrılarına karşı ilaçsız çözümler

Baş ağrıları nedeniyle özellikle haftada birden fazla ağrı kesici tüketenlerin bu ilaçlardan uzak durması gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz ‘‘Çünkü beyin ağrı kesiciye alıştığında sürekli ister ve bulamadığında baş ağrınız olur'' dedi ve baş ağrısını dindirmenin doğal yollarını şöyle sıraladı…

Şakaklarınıza buz uygulayın

Eğer migren ağrılarınız varsa bu yöntem iyi gelecektir. Migren ağrılarını ortaya çıkaran mekanizmalardan biri beyin damarlarının genişlemesidir. Genişleyen beyin damarı beyin dokusuna baskı yapar ve ağrıyı ortaya çıkarır. Aslında içtiğiniz ağrı kesicilerin çoğu bu genişleyen beyin damarlarını daraltarak ağrıyı dindirir. Siz ağrı sırasında alın ve şakaklarınıza buz kompresi yaparsanız beyin damarlarınız soğukta daralır ve buz uygulamak tıpkı bir ağrı kesici gibi etki eder. Yalnız burada bir istisna var. Bu uygulama migren ağrıları için geçerlidir. Oysa yaygın görülengerilim tipi ağrılar için tam tersini yapmalısınız. Gerilim ağrılarında kaslar gergin ve kasılı olduğundan ağrı ortaya çıkar. Siz buz uygularsanız kaslarınız daha da gerginleşir. Gerilim tipi ağrılarda da sıcak uygulama kaslarınızı gevşeterek ağrınızı hafifletmenize yardımcı olur.

Güneş gözlüğü takın

Gürültü kadar ışık da baş ağrısını tetikler. Hatta migren baş ağrısını tanı kriterleri içinde en ayırt edici soru ışığa karşı hassasiyet olup olmadığıdır. Özellikle floresanlı beyaz ışık ve yoğun güneşli bir havanın ağrınızı tetikleyici özelliği daha fazladır. Evinizde beyaz ışıkları sarı ışıkla değiştirmekle işe başlayın. Özellikle güneşli havalarda güneş gözlüğü takmanız veya atak sırasında gözlük ile ışığın beyne ulaşmasını engellemeniz fayda sağlayacaktır.

Başınızı sarın

Başınızı bir tülbent veya elastik bir bantla sıkıştırarak sarmak da tıpkı soğuk uygulama etkisi göstererek beyin damarlarınızı daraltıp, ağrıyı dindirmenize yardımcı olacaktır.

Uyumaya çalışın

Çok uyumak da az uyumak da baş ağrısını tetikleyecektir. Bu nedenle vücudumuzda her şeyi dengeli yapmamız gerektiği gibi uykunuzu da dengeli hale getirmelisiniz. Özellikle baş ağrısından yakınanlar ağrılarının hafta sonu veya hafta başı daha sık olduğunu belirtirler. Bunun en önemli nedeni hafta sonu uyku saatlerimizin değişmesi daha geç yatmamız ve daha geç kalkmamız, daha uzun saatler uyumamızdır. Uyku düzenimizin ve saatlerinin değiştiği her ortam ağrınızı tetikleyebilir. Bu nedenle düzenli uyumak önemli. Ağrı atağı sırasında ağrının şiddeti ile uyumak çok kolay olmayabilir. Ancak sessiz ve karanlık bir odaya çekilerek kendinizi uyumaya zorlayabilirsiniz. Bu ağrınızı hafifletecektir.

Bir fincan kahve için

Bir fincan kahvede 75 mg, 1 bardak çayda 50 mg, 1 dilim çikolatada 25 mg kafein var. Kafein 100-150 mg'a kadar tüketildiğinde oldukça faydalı iken 300 mg'ı geçildiğinde zararları başlıyor. Aynı etki baş ağrılarında da geçerli. İki farklı boyutu var. Ağrı atağı sırasında 1 fincan kahve içtiğinizde aynen ağrı kesici gibi kafein beyin damarlarını daraltıcı etki ile ağrınızı dindirecektir. Ancak unutmamamız gereken ise şu; siz kafein tüketiminizde 300 mg'ı aşarsanız bağımlılık yapıcı etkisi yüzünden kafein almadığınız zamanlar baş ağrınız tetiklenir. Biz hekimler buna kafein kesilme baş ağrısı diyoruz. Bu nedenle günlük 150 mg'ın üzerinde kafein tüketmemelisiniz.

Masaj yapın

Masaj uygulaması aslında kişiye göre fark edebilir, bazı kişilerde ağrıyı dindirirken bazılarında artırabilir. Genellikle migreni olanların yüzde 20-30 kadarında masaj ağrıyı artırabilirken yüzde 70'ine iyi gelebiliyor. Özellikle migrende masaj yapılmasını önerdiğimiz bazı noktalar var. En etkilisi her iki kaş ile burun kökü arasında kalan noktalar, iki kaşınızın arasında alnınızın tam ortası, ense bölgesinde kafa kemiğinizin keskinleştiği sağlı sollu bölgeler ve her iki şakak bölgenize yaklaşık 10 dakika masaj yapmanız ağrıyı hafifletecektir. Masaj yaparken parmağınızı sabit tutup dairesel hareketler yapmanız en doğru yöntemdir.

Gürültüden uzaklaşın

Migren veya gerilim tipi baş ağrısı yaşayanlar ses ve ışıktan çok rahatsız olur. Ağrı atağınız sırasında sesten rahatsızlık duymuyorum diye düşünseniz bile ağrınızı sessiz bir ortam hafifletecektir.

Açık havaya çıkın

Açık hava baş ağrısı yaşayanlara tavsiye ettiğimiz başlıca rahatlatıcı yöntemdir. Açık havada düzenli bir egzersiz ağrı ile baş etmede en önemli tedavi yoludur. Açık havada bol oksijen alarak hızlı tempoda (dakikada 100-120 adım) 45 dk-1 saat kadar yürüyüş gibi… Tabii vitrinleri seyrederek de değil, hızlı adımlarla sık mola vermeden yürümek vücudun endorfin dediğimiz kendi ağrı kesicisinin salgılanmasını sağlar. Ancak egzersizi arada sırada yapılan bir aktivite değil yaşam şekli haline getirmeniz ağrılarla baş etmede çok önemli.

Susuz kalmayın

Beynimizin yüzde 70'i sudur. Beyin susuz kaldığını hissettiğinde tehlike sinyalleri verir ve çığlık çağrısı olarak baş ağrısı ortaya çıkar. Sık sık baş ağrısı çeken kişilerin bazen sadece suyu dengeli tükettiklerinde bile ağrılarından kurtulduğunu görmek mümkün. Dengeli su tüketmediğinizde ağrı atağı sırasında su içmek fazla işe yaramayacaktır aksine düzenli olarak dengeli su tüketmek ağrılarınızın ortaya çıkmasını önleyecektir.