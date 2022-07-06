Baş ağrılarını hafifletmenin yolları

Baş ağrılarını hafifletmek düşündüğünüzden daha kolay olabilir... Bir dahaki sefere baş ağrınız olduğunda, ağrıyı hafifletmek için bu etkili doğal ilaçlardan birini deneyebilirsiniz.

Baş ağrıları oldukça yaygın bir sağlık sorunudur. Ağrının tam yeri, süresi ve eşlik eden belirtiler baş ağrısının türüne göre değişir. Ağrı yoğun olduğunda bulantı ve bulanık görme baş ağrısına eşlik edebilir.

Gerilim tipi baş ağrıları en yaygın olanıdır. Baş çevresinde ağrıya neden olurlar, bu ağrı bazı durumlarda boyuna da yayılır.

Migren tekrarlayıcıdır ve ataklarla kendini gösterir. Her zaman aynı bölgede, fiziksel aktivite ile yoğunlaşan, tek taraflı, zonklayıcı bir ağrıya neden olur. Birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir.

Bazen migren atağı öncesi gözlerin önünde lekeler, bulanık görme, kolda veya ağızda karıncalanma veya dil bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu semptomlar genellikle baş ağrısı başladığında kaybolur.

Daha nadir görülen küme baş ağrısı, yüzün bir tarafında, genellikle göz ve şakak çevresinde, ayrıca dişlerde, kulakta ve boyunda lokalize çok yoğun, zonklayıcı ağrı atakları ile kendini gösterir. Ağrıya genellikle sulu gözler ve etkilenen tarafta burun tıkanıklığı eşlik eder.

Baş ağrılarına karşı doğal yöntemler

Baş ağrılarının tedavisi esas olarak ilaçla yapılır, ancak aşırı ilaç kullanımı istenmeyen sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle baş ağrısı tedavisinde doğal yöntemlere başvurulabilir.

İşte baş ağrılarına karşı etkili doğal yöntemler.

Nane yağı

Nane uyarıcı, tonik ve spazm önleyici özelliklere sahiptir. 1 ila 2 damla nane esansiyel yağını az miktarda bitkisel yağda seyreltin, ardından sık sık baş ağrısı çekiyorsanız veya ağrının başlangıcından hemen sonra günde 3 ila 4 kez her iki şakağa hafifçe masaj yapın.

Dikkatli olun, uçucu yağın gözlerinize veya kulakalrınıza kaçırmayın. Nane hamile kadınlarda ve 12 yaşına kadar olan çocuklarda önerilmez.

Lavanta yağı

Lavanta güçlü sakinleştirici, spazm önleyici ve ağrı kesici özelliklere sahiptir. Stres, duygu veya yorgunluktan kaynaklanan baş ağrıları için önerilir.

3 ila 4 damla saf lavanta yağı ile alın ve şakaklara hafifçe masaj yapın. Aynı şeyi boynun arkasında da yapabilirsiniz. Sık baş ağrısı çekiyorsanız veya ağrı başlar başlamaz günde 3 veya 4 kez tekrarlayın.

Buz

Bir buz kompresinin getirdiği yoğun soğuğun ağrı kesici etkisi vardır. Buz küplerini plastik bir torbaya koyun ve alın büyüklüğünde düz bir yüzey elde etmek için düz bir şekilde yerleştirin. Ardından poşeti ince bir bezle sarıp alnınıza yerleştirin.

1 ila 5 dakika uygulayın, dinlenme aşamasından sonra gerekirse uygulamayı yenileyin.

Sıcak kompres

Kompresin getirdiği ısı, bazı baş ağrılarının kaynağı olan boyundaki gergin kasları gevşetir. Bir parça kumaşı, boynunuzun yüzeyine denk gelecek şekilde kendi üzerine birkaç kez katlayın. Kumaşı sıcak suda ıslatın, enseye dikkatlice yerleştirmeden önce hafifçe sıkın. Birkaç dakika uygulayın, ardından bu hareketi gerektiği kadar tekrarlayın.

Zencefil çayı

Zencefil köklerinin birçok faydası arasında genellikle baş ağrılarını yatıştırmak için kullanılan aspirine benzer bir etkisi de vardır.

3 ila 4 ince dilim taze zencefil kökünü kesin. 300 ml kaynar suda 20 dakika demlenmeye bırakın. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Bunun yerine zencefil tozu kullanırsanız, 200 ml sıcak su için çay kaşığı toz zencefil kullanabilirsiniz. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Kahve

Çoğı baş ağrısı ilacı kafein içerir. Kafein, ağrı kesicilerin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilecek bir maddedir. Bu madde ruh halinizi ve ağrı algınızı değiştirebilir. Tek bir fincan kahve bazen baş ağrısını ortadan kaldırmak için yeterli olabilir.

Sıcak ayak banyosu

Banyodan gelen ısı, ayaklardaki kan damarlarını genişletir. Başta bulunan kan damarları yavaş yavaş aşağı doğru iner ve ağrı dinebilir.

Plastik bir leğeni veya küvetin altını, dayanabileceğiniz en sıcak suyla doldurun. Ayaklarınızı 10 ila 20 dakika içinde bekletin. Su soğudukça sıcak su ekleyin. Gerekirse işlemi gün içinde bir kez daha tekrarlayabilirsiniz.

Bir refleksoloji noktasını uyarın

Geleneksel Çin tıbbına göre, refleksoloji noktalarına masaj yaparak beyindeki kan dolaşımını uyarabilir ve böylece baş ağrılarının kaybolmasını sağlayabilirsiniz.

Başa karşılık gelen refleksoloji noktası, ayak başparmağının alt ve yan kısımlarında bulunur. Bölgeyi kremle kaplayın ve 10 dakika masaj yapın. Masajı gün içinde bir kez daha tekrarlayabilirsiniz.

Su

Bu çok sık unutulur, ancak baş ağrıları vücudun susuz kalmasının bir işareti olabilir. Baş ağrınız olduğunda yapılacak ilk şey, yavaşça ve aralıklı olarak birkaç bardak su içmektir. İyi bir sıvı seviyesini eski haline getirmek baş ağrınızın geçmesi için yeterli olabilir.