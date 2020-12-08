Brezilya'nın sahil kasabası Santos'ta yaşayan fitness eğitmeni ve blogger Fernanda Ferreira, sağlıklı beslendiği ve düzenli olarak spor yaptığı bir yaşam sürüyordu.

40 yaşındaki fitness eğitmeni kadın, bir sabah hafif bir baş ağrısıyla uyandıktan sonra yüzünü yıkamak için gittiği banyoda yere yığıldı. Talihsiz kadın kendine geldiğinde bacaklarını hissetmediğini anlayınca çığlık atarak komşusundan yardım istedi.