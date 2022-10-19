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Baş, Amasra'daki maden faciası hakkında konuştu: "Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader"

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Baş, Amasra'daki maden faciası hakkında konuştu: "Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader"
Baş, Amasra'daki maden faciası hakkında konuştu: "Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Amasra’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin “Japonya'da olsa harakiri yapması gereken bakan hala koltuğunda oturuyor” diyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Baş, “İşçiler iki şekilde gündem oluyor. Biri ölünce biri direnince... Bu ülkede ekmek kavgası, artık ölüm ve yaşam kavgası¨ ifadelerini kullandı.

Dönmez’in konuşmasından sonra kürsüye çıkan Baş, bakana yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Quote Message: Sayın Bakan gittin ne yaptın orada? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. İnsanların yarısı ölmüş, o fotoğrafta yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Şimdi ‘kader planı’ diye yeni bir laf öğrendik. Cumhurbaşkanı gidiyor diyor ki ‘Şükürler olsun, hamdolsun 41 cenazemize yirmi dört saat içerisinde ulaştık’.

Sayın Bakan gittin ne yaptın orada? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. İnsanların yarısı ölmüş, o fotoğrafta yanındaki çocuk şu anda ölmüş. Hala koltukta oturuyor. Şimdi ‘kader planı’ diye yeni bir laf öğrendik. Cumhurbaşkanı gidiyor diyor ki ‘Şükürler olsun, hamdolsun 41 cenazemize yirmi dört saat içerisinde ulaştık’.

 
Quote Message: Biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz, ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki, ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız. Neymiş? Kadermiş. Lanet olsun böyle kadere. Hep işçi çocukları hep yoksul çocukları mı ölür ya? Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader.

Biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz, ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki, ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız. Neymiş? Kadermiş. Lanet olsun böyle kadere. Hep işçi çocukları hep yoksul çocukları mı ölür ya? Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader.

 
Quote Message: Şöyle söylemiş: Dalga geçebilir birileri. Hani Bülent Bey bana diyor ya sen anlamazsın, dalga geçebilirsin diye. Hayır dalga geçmiyorum. Gayet iyi anlıyorum. 41 insanın arkasından dalga geçilmez. Bak yemin ediyorum. Dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Dalga falan geçmiyorum, utanıyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum

Şöyle söylemiş: Dalga geçebilir birileri. Hani Bülent Bey bana diyor ya sen anlamazsın, dalga geçebilirsin diye. Hayır dalga geçmiyorum. Gayet iyi anlıyorum. 41 insanın arkasından dalga geçilmez. Bak yemin ediyorum. Dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Dalga falan geçmiyorum, utanıyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum

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