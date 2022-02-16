Baş Dönmesine İyi Gelen Doğal Yöntemler

Sizin için hazırladığımız baş dönmesine iyi gelen doğal yöntemlerden bahsetmeden önce, şunu belirtmekte fayda var. Baş dönmesinin birçok nedeni olabilir. Bu yüzden eğer sık sık ve uzun süreli baş dönmesi yaşıyorsanız, muhakkak bir doktora gitmeli ve uzman eşliğinde tedavi olmalısınız.

BAŞ DÖNMESİNİN NEDENLERİ

Sıklıkla rastlanılan baş dönmesi şikayetinin bir çok nedeni olabilir. Gün içinde maruz kaldığımız tempodan başlayarak birçok neden baş dönmesine sebep olabilir. Peki en sık baş dönmesine neden olan durumlar nelerdir?

- Tansiyon düşmesi

- Uzun süre aç kalınması

- Dehidrasyon

- Kan şekerinin düşmesi

- Güneş çarpması

- Kulak enfeksiyonu ve kulağın denge merkezinde meydana gelen diğer rahatsızlıklar

- Aniden ayağa kalkıldığında oluşan ani kan basıncı düşüşü

- Nörolojik rahatsızlıklar

- Stres

- Hamilelik

- Migren

- Travmalar

- Araç tutması

- Göz hastalıkları

- Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı

BAŞ DÖNMESİNE İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

Baş dönmesi şikayeti olanların uygulayabileceği bazı doğal yöntemleri sizler için hazırladık. Bu doğal besinlerden yararlanarak baş dönmenizin önüne geçmeniz mümkün.

Bal

Kan düşmesine bağlı bir baş dönmesi yaşıyorsanız, en doğal şeker kaynağı olan baldan bir tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli.

Zencefil

Birçok faydası bulunan zencefil, mide bulantısını önlerken baş dönmesine de iyi geliyor. Kan dengesini düzenleyen ve oksijen dengesi sağladığı için baş dönmesini önlüyor. Baş dönmenizi önlemek için yapmanız gereken bir bardak zencefil çayı tüketmek.

Nane

Mis gibi kokusu ile ferahlık sağlayan nane aynı zamanda doğal bir baş dönmesi ilacıdır. Nane aynı zamanda da bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede de oldukça etkilidir.

Limon

Baş dönmesi için doğal ilaçların başında limon gelir. Bir bardak suya yarım limon, 2 çay kaşığı şeker ekleyip iyice karıştırın ve tüketin. Bu karışımla baş dönmenizin anında geçtiğini göreceksiniz.

Kabak çekirdeği

Daha önce birçok faydasıyla tanıştığımız kabak çekirdeği aynı zamanda tam bir baş dönmesi ilacıdır. İçinde bulunan vitaminler baş dönmesini anında kesiyor.

Bektaşi üzümü

Kurt üzümü ya da Frenk üzümü olarak da bilinen Bektaşi üzümü A ve C vitaminleri açısından oldukça zengin. Kan dolaşımını hızlandıran Bektaşi üzümünden 2-3 tanesini ezin. 1 tatlı kaşığı çekilmiş kişniş tohumu da ekleyerek bir gece bekletin. Ardından suyunu çıkararak bu karışımı için.