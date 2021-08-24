Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Baş dönmesi, stres, uykusuzluk, yorgunluk ve açlık gibi nedenlerden meydana gelse de önemli hastalıkların da habercisi olabilir. Dikkate alınmayan baş dönmesi şikayetleri için baş dönmesi nasıl geçer? baş dönmesinin nedenleri ve bitkisel tedavi yöntemleri hakkında merak edilen tüm detayları sizler için hazırladık.

Önemli hastalıkların ön belirtisi olarak görülen baş dönmesi kişiler tarafından dikkate alınmasa da tekrar etmesi durumunda doktor kontrolünde takip edilmelidir. Gün içerisinde dış etkenler nedeniyle baş dönmesi meydana gelebileceği gibi hastalık kaynaklı baş dönmeleri de olabilir.

BAŞ DÖNMESİ NEDEN OLUR?

Baş dönmesine yol açan 3 farklı etken vardır. Bunlardan biri kişilerin yaşadıkları travmalardır. Burada geçmişte kafa bölgesine alınan sert darbeler anında baş dönmesine yol açabilir. Ancak bazı travmatik durumlarda ilerleyen dönemlerde de baş dönmesi medyana gelebilir. Bu yüzden kafaya alınan darbelerde doktor kontrolü aksatılmamalıdır. Bir diğer neden ise enfeksiyondur. Vücutta bulunan bir enfeksiyon ani hareketler sırasında baş dönmesine yol açabilir. Baş dönmesinin nedenlerinden biri de yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyon kaynaklı baş dönmeleri geçicidir.

BAŞ DÖNMESİ NASIL GEÇER?

Baş dönmesi rahatsızlığı genel olarak kısa süreli ve geçicidir. Ancak kişiler yoğun ve tekrarlayan baş dönmesi şikayetlerinde doktora gitmelidir. Baş dönmesi iç kulak hastalıkları ya da bağışıklık sisteminden kaynaklanan bir hastalıktan dolayı da ortaya çıkabilir. Baş dönmesi için dönmeye neden olan sorun tespit edildikten sonra tedavi uygulanır. Eğer baş dönmesinin nedeni bir sağlık probleminden kaynaklanıyorsa hızlı bir şekilde müdahale edilir. Yorgunluk, sıvı kaybı gibi nedenlerden ortaya çıkarsa sıvı ve vitamin takviyesi yapılır. Bunu yanı sıra oksijen verilmesi de baş dönmesinin geçmesini sağlar.

BAŞ DÖNMESİNE NE İYİ GELİR?

Bazı yiyecekler ve besinler baş dönmesi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Su

Dehidrasyon baş dönmesi sık görülen bir nedenidir. Başınız döndüğünde yorgun ve susadıysanız ve daha az idrara çıkıyorsanız, su içmeyi ve susuz kalmayı deneyin.

Zencefil

Zencefil hareket tutması ve baş dönmesi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca hamile kadınlarda bulantı tedavisine yardımcı olabilir.

Zencefil çeşitli şekillerde alabilir. Diyetinize taze veya öğütülmüş zencefil ekleyin, zencefil çayı için veya zencefil takviyesi alın.

Bununla birlikte, doğal olsa bile her türlü takviyeyi almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Takviyeler, sahip olduğunuz diğer tıbbi durumlara veya aldığınız ilaçlara müdahale edebilir.

C vitamini

Meniere'nin toplumuna göre, Meniere'de hastalığınız varsa, C vitamini almak baş dönmesini azaltabilir. C vitamini yönünden zengin besinler şunlardır:

Portakal

Greyfurt

Çilek

Dolmalık biber

E vitamini

Buğday tohumu

Tohumlar

Fındık

Kivi

Ispanak

D vitamini

Demir

BAŞ DÖNMESİ NEDENLERİ

Deniz araçları ve arabalarda mide tutması: Kimi kişiler deniz araçlarında ya da arabalarda yolculuk sırasında baş dönmesi ve mide bulantısı sorunu yaşayabilir. Bunun yanı sıra yolculuğun tersine oturmak da nedenlerden biridir.

Grip ve nezle: Genellikle kış aylarında meydana gelen bu hastalıklarda bünye zayıfladığı ve güçsüzleştiği için kısa süreli baş dönmeleri meydana gelebilir.

Psikolojik nedenler: Baş dönmesinin nedenleri arasında kaygı bozukluğu ve yoğun stresli ortamlar da bulunur. Kişiler stres ve kaygı içinde beslenme düzenini aksatabilir. Bu durumda da vücut direnç kaybedeceği için baş dönmesi yaşanır.

İlaçların yan etkileri

BAŞ DÖNMESİ BİTKİSEL TEDAVİ

Baş dönmesi için evde kolaylıkla uygulanabilen tedavi yöntemleri bulunur. Bu bitkisel tedavilerden en çok tercih edilenler şunlardır: