Baş Hakim Zeka Bey ölümünün 38’inci yılında anıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki görevi ve yaşamı boyunca verdiği kararlar nedeniyle uluslararası alanda isim yapmış Kıbrıslı Türk hukukçu, Baş Hakim Mehmet Zeka Bey, ölümünün 38’inci yıldönümünde anıldı.

Balalan’daki büstü önünde düzenlenenanma töreninde ilk konuşmayı Zekâ Beyin torunu Avukat Arkun Zekâ yaptı.

Arkun Zeka,Türk toplumu ve hukuk camiası için yeri doldurulamayan bir kişi olan dedesinin hayatı boyunca köyü Balalan’dan hiçbir zaman kopmadığını ve her zaman köylünün yanında olduğunu anımsattı.

Balalan Muhtarı Turgut Özbalalanlı da Zeka Bey’in, Balalan köyüne ve bölgesine aşık bir kişi olduğunu dile getirerek özlem ve rahmetle andı.

Anma töreni Hasan Nihat’ın kendi yazdığı “Baş Hakim Zeka Bey’i anmaya geldik” isimli şiirini okumasıyla devam etti.

Törenin son konuşmasını yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ise Baş Hakim Zeka Bey’in toprağa ve üretime büyük önem verdiğini anımsatarak ata tohumunu yaşatmak adına kurduklarını merkeze Zeka Bey isminin verdiklerini ifade etti.

Anma töreni dua okunmasıyla son buldu.