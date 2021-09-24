  • BIST 1.384,680
  • Altın 497,97
  • Dolar 8,8350
  • Euro 10,3400
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Baş ve boyun kanserlerinde erken tanı hayat kurtarıyor

» »
Baş ve boyun kanserlerinde erken tanı hayat kurtarıyor
Baş ve boyun kanserlerinde erken tanı hayat kurtarıyor

Baş ve boyun kanserleri ağız, boğaz, geniz, yutak, burun, tükürük bezleri, tiroit ve gırtlağı kapsıyor. Baş ve boyun kanserlerinin erken evrelerde teşhis edildiğinde yüzde 80 ila 90 oranında tedavi edilebildiğini vurgulayan Avrupa Baş ve Boyun Kanserleri Derneği Genel Sekreteri ve Türkiye’de Baş ve Boyun Kanserleri Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Şefik Hoşal, “Olguların yüzde 60’ında tanı konduğunda hastalık ilerlemiş olarak karşımıza çıkıyor. Geç tanı konulduğunda ise sağ kalım oranları oldukça düşebiliyor. Bu nedenle insanların, özellikle de 40 yaş üstü erkeklerin ne zaman doktora başvuracaklarını bilmeleri çok önemli” uyarısında bulunuyor.

Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası kapsamında değerlendirmede bulunan Hoşal, Türkiye'de geçtiğimiz yıl yapılan baş ve boyun kanseri farkındalık anketi verilerine işaret ederek, "Baş ve Boyun Kanserleri farkındalık çalışmalarının sürdürülmesi önemli bir gereksinim. Türkiye'de anketi yanıtlayanların yüzde70'i hastalığın belirtilerinden emin olmadıklarını ve yüzde 36'sı baş ve boyun kanserini hiç duymadıklarını kabul ederken, olası belirtiler listesini yanıtlayanların yüzde62'si en belirgin şikayet olarak boyundaki şişliği tanımlıyor. Öte yandan Türkiye'de sigaraya bağlı baş ve boyun bölgesinde en sık karşılaşılan gırtlak kanserinde hastaların ancak yüzde 39'u ses kısıklığının gırtlak kanseri ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.

COVID-19, hastalar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan ve geç tanı konulduğunda sağ kalım oranlarının düşük olduğu baş ve boyun kanserine ilişkin tanı konma sürecini de olumsuz etkiliyor. Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 40'ı pandemi nedeniyle bir doktora başvurmayacaklarını belirtiyor. Maalesef olguların yüzde 60'ında tanı konduğunda hastalık ilerlemiş olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki erken evrelerde teşhis edildiğinde tedavi başarısı yüzde 80-90'lara ulaşıyor" dedi.

Baş ve boyun kanserlerinin belirtilerini sıralayan Hoşal, "Boyunda şişlik, yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, sürekli ses kısıklığı, ağız içi yaraları, tek tarafı tıkalı burun ve/veya burundan kanlı akıntı, boğaz, yüz, çene veya kulakta ağrı belirtilerinden herhangi biri, sebebi belli olmadan üç hafta veya daha uzun süre mevcutsa zaman kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekir. Geç tanı konulduğunda sağ kalım oranları oldukça düşebiliyor. Bu nedenle insanların, özellikle de 40 yaş üstü erkeklerin ne zaman doktora başvuracaklarını bilmeleri çok önemli" dedi.

Türkiye'de sigaraya bağlı en sık karşılaşılan türün gırtlak kanseri olduğunu ifade eden Hoşal, "Diğer baş boyun kanserleri ise dil, ağız, dudak, boğaz, tükürük bezi, yutak, tiroit, geniz ve sinüs tümörleridir. Baş ve boyun kanserlerinin en önemli nedenleri, sigara ve alkol kullanımı ve HPV yani cinsel yolla bulaşan insan papilloma virüsüdür. Erkeklerde baş ve boyun kanseri oranı kadınlara kıyasla iki-üç kat daha yüksektir. Risk faktörleri bilinmeli ve gerektiğinde şüphelenilen noktada hekime muayene olunmalıdır" diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 52’si yerel, 66 pozitif vaka!24 Eylül 2021 Cuma 18:24
  • Mikroplastik araştırmasında korkutucu bebek raporu24 Eylül 2021 Cuma 13:39
  • CDC’den Pfizer-BioNTech aşısında üçüncü doz tavsiyesi: 65 yaş ve üstü için uygun24 Eylül 2021 Cuma 13:19
  • Grip mevsimi geldi, aşısı merak konusu oldu24 Eylül 2021 Cuma 13:02
  • Merdiven altı covid ilacı üretip piyasa sürmüşler24 Eylül 2021 Cuma 12:39
  • Masa Başı çalışanlar bu haber sizin için... İşte tehdit olan 6 hastalık ve önlemler24 Eylül 2021 Cuma 11:33
  • 7 Maddede Çocuklarınızı Koronavirüse Karşı Koruyun!23 Eylül 2021 Perşembe 22:00
  • “Huzursuz Bacaklar Sendromu” Uykusuz Bırakıyor!23 Eylül 2021 Perşembe 21:45
  • Aşı tereddüdünün toplum sağlığını tehdit ettiği pandemi dönemindeki bağışıklamada sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan, bilim dışı açıklamalar kabul edilemez.23 Eylül 2021 Perşembe 21:31
  • Aşırı Kilonun Tetiklediği 8 Hastalığa Dikkat!23 Eylül 2021 Perşembe 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti