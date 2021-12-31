Baş: Yılın Kaybedeni Millet, Çözüm Milli Ekonomi Modeli

Yılın kaybedeni millet, çözüm Milli Ekonomi Modeli

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de ulusal çıkarlarımızın zafer ambalajlı fiyaskolarla yok edildiği 2021 yılında ekonomideki çöküş de gizlenemez hale geldi. Cebindeki parası sürekli değer kaybeden, bitmek tükenmek bilmeyen zamlarla alım gücü düştükçe düşen Türk milleti yılın en büyük kaybedeni olmuştur.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş yeni yıl münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında zor bir yılın daha geride kaldığını ifade eden BTP lideri, “2021 yılı, 20 yıllık bir iktidarın en başından beri uyguladığı ekonomiden dış politikaya gayri milli politikaların adeta Türkiye’ye faturasının kesildiği bir yıl oldu.” dedi.

“Zafer ambalajlı fiyaskolar yılı”

“Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de ulusal çıkarlarımızın zafer ambalajlı fiyaskolarla yok edildiği 2021 yılında, ekonomideki çöküş de gizlenemez hale geldi.” diyen Hüseyin Baş, “Cebindeki parası sürekli değer kaybeden, bitmek tükenmek bilmeyen zamlarla alım gücü düştükçe düşen Türk Milleti, yılın en büyük kaybedeni olmuştur.” İfadelerini kullandı.

“Zifiri karanlıktan Milli Ekonomi Modeli ile çıkılır”

Açıklamasında, “Ülke olarak zor bir yıl yaşadık ancak tüm göstergeler 2022’nin daha zor olacağı yönündedir.” diyen Baş, “İçinde bulunduğumuz bugünleri ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş zifiri karanlık olarak tarif etmişti. Evet, Türkiye bir zifiri karanlık içine girmiştir. Böyle devam edildiği takdirde de bu zifiri karanlıktan çıkış mümkün görünmemektedir. Türkiye’nin tek çıkış yolu Bağımsız Türkiye Partisi iktidarıdır. Prof. Dr. Haydar Baş’ın 2005 yılında tüm dünyaya ilan ettiği, Milli Ekonomi Modeli bu ülkenin tek kurtuluş yoludur.” şeklinde konuştu.

“Milli bir ekonomi modeli için önce yerli ve milli bilinç lazım”

2022 yılının, Türk milletinin çözüme, kurtuluşa odaklandığı bir yıl olmasını temennisinde bulunan Hüseyin Baş, “Tekraren ifade edelim ki çözüm Milli Ekonomi Modeli’dir ve bu da Prof. Dr. Haydar Baş adına tescil edilmiş olan modeldir. Milli bir ekonomi modeli hazırlamak ve uygulamak için önce yerli ve milli bir bilince sahip olmak şarttır. Bu duygularla yeni yılın milletimize ve tüm insanlık için hayırlı gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını temenni ediyor, bu vesile ile tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum.” dedi.