Başak Demirtaş: Selahattin ve yol arkadaşları ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyor

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin ile değerli yoldaşı Abdullah Zeydan, tıpkı Figen Yüksekdağ gibi, Gültan Kışanak gibi koronaya karşı bir hücrede savunmasız olabilirler" dedi.

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşi Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Selahattin ile değerli yoldaşı Abdullah Zeydan, tıpkı Figen Yüksekdağ gibi Gültan Kışanak gibi koronaya karşı bir hücrede savunmasız olabilirler. Ama her konuşmamızda bir kez daha fark ediyorum ki, bizden daha moralliler" dedi.

"Selahattin ile yol arkadaşları sadece barışı savundukları için, siyasi düşünceleri nedeniyle cezaevindeler" diyen Demirtaş, "İlk günden bugüne her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa uğradılar. Öyle görünüyor ki, uğramaya da devam edecekler. Bütün bu yaklaşımlara rağmen bir gün bile boyun eğmediler. Ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Ciddi bir risk ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Demirtaş, "Birilerine şaka gibi gelebilir, 'Aman canım ne olacak ki, cezaevinde izole durumdalar' diyebilirler. Selahattin de bu durumun farkında. Ama dediğim gibi, hepimizden daha moralli. Her seferinde bizi daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Tüm dostlara selamlarını iletiyor" diye konuştu.