  • BIST 96.249
  • Altın 384,500
  • Dolar 6,9306
  • Euro 7,5110
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Başak Demirtaş: Selahattin ve yol arkadaşları ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyor

»
Başak Demirtaş: Selahattin ve yol arkadaşları ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyor
Başak Demirtaş: Selahattin ve yol arkadaşları ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyor

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin ile değerli yoldaşı Abdullah Zeydan, tıpkı Figen Yüksekdağ gibi, Gültan Kışanak gibi koronaya karşı bir hücrede savunmasız olabilirler" dedi.

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşi Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Selahattin ile değerli yoldaşı Abdullah Zeydan, tıpkı Figen Yüksekdağ gibi Gültan Kışanak gibi koronaya karşı bir hücrede savunmasız olabilirler. Ama her konuşmamızda bir kez daha fark ediyorum ki, bizden daha moralliler" dedi.

"Selahattin ile yol arkadaşları sadece barışı savundukları için, siyasi düşünceleri nedeniyle cezaevindeler" diyen Demirtaş, "İlk günden bugüne her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa uğradılar. Öyle görünüyor ki, uğramaya da devam edecekler. Bütün bu yaklaşımlara rağmen bir gün bile boyun eğmediler. Ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Ciddi bir risk ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Demirtaş, "Birilerine şaka gibi gelebilir, 'Aman canım ne olacak ki, cezaevinde izole durumdalar' diyebilirler. Selahattin de bu durumun farkında. Ama dediğim gibi, hepimizden daha moralli. Her seferinde bizi daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Tüm dostlara selamlarını iletiyor" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahibi tedaviye alınan köpek, 5 gündür hastane önünde bekliyor16 Nisan 2020 Perşembe 15:47
  • Koronavirüse özel antibakteriyel tabut16 Nisan 2020 Perşembe 13:11
  • Genç mühendisler, ihtiyaç sahipleri için yeni uygulama geliştirdi: Komşu komşunun faturasını ödüyor16 Nisan 2020 Perşembe 12:42
  • Alaattin Çakıcı: İnfaz düzenlemesiyle tahliye edilen 'organize suç örgütü lideri' kimdir?16 Nisan 2020 Perşembe 12:31
  • TBMM Faaliyetleri, Koronavirüs Önlemleri Kapsamında 15 Mayıs'a Kadar Askıya Alındı16 Nisan 2020 Perşembe 10:26
  • Nusret'ten 25 bin takipçisine telefon, tablet, televizyon ve beyaz eşya: Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum16 Nisan 2020 Perşembe 09:31
  • Türkiye Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti15 Nisan 2020 Çarşamba 20:34
  • Evinin önünde oynarken ağaca asılı ip boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti15 Nisan 2020 Çarşamba 16:52
  • ‘Bende corona varsa size de bulaşsın’ deyip acil serviste öksürdü, güvenliğe saldırdı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:39
  • Apple: Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ardından hareketlilik arttı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti