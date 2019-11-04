Başak Demirtaş: Yıllar eskitemez özgürlük umudunu, sevdayı...

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş’ın gözaltına alınması ve ardından da tutuklanmasının 3. yıl dönümünde Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Eşi ile birlikte çektirdikleri 2 farklı fotoğrafı paylaşan Demirtaş, “Yıllar eskitemez özgürlük umudunu, sevdayı... Gün olur devran döner” notunu düştü.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 3 yıl önce bugün (4 Kasım 2016), CHP’nin de desteğiyle milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından başka HDP’li siyasetçilerle birlikte gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de cezaevinden katılan Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor.
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