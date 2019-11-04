Başak Demirtaş: Yıllar eskitemez özgürlük umudunu, sevdayı...

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş’ın gözaltına alınması ve ardından da tutuklanmasının 3. yıl dönümünde Twitter’dan bir paylaşım yaptı.

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş’ın gözaltına alınması ve ardından da tutuklanmasının 3. yıl dönümünde Twitter’dan bir paylaşım yaptı. Eşi ile birlikte çektirdikleri 2 farklı fotoğrafı paylaşan Demirtaş, “Yıllar eskitemez özgürlük umudunu, sevdayı... Gün olur devran döner” notunu düştü.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 3 yıl önce bugün (4 Kasım 2016), CHP’nin de desteğiyle milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından başka HDP’li siyasetçilerle birlikte gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de cezaevinden katılan Demirtaş, 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunuyor.