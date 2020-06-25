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Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırıda bulunan erkek, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakılmış!

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırıda bulunan ve tutuklandığı bildirilen Vedat M. adlı erkeğin tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 
Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırıda bulunan erkek, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakılmış!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’a cinsiyetçi saldırıda bulunan ve tutuklandığı bildirilen Vedat M. adlı erkeğin tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 

Başak Demirtaş’a sosyal medya hesabından cinsiyetçi saldırıda ve tehditte bulunan Vedat M. 16 Haziran’da Sakarya’da tutuklanmış, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.Y. ise serbest bırakılmıştı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, çıkarıldığı Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nde “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Vedat M.’nin de tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Vedat M.’nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, tahliyesine karar vererek, hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Karar ile birlikte tahliye olan Vedat M. ev hapsinde kalacak.

Şüpheli Vedat M’nin avukatı ise savunmasında özetle müvekkilinin paylaşımının maksadını aştığını ancak hiçbir siyasi partiyi hedef almadığını ileri sürerek, “Tamamen o anda şehitler ile ilgili şehitler ile alakalı hakaret içerikli sözleri görmesi üzerine manevi duyguları kabardığından böyle bir paylaşımda bulunmuştur” iddiasında bulundu.

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