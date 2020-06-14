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Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında cinsel tehditlerde bulunan 'Vedat Muti' Sakarya'da gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım yapan 'Vedat Muti' isimli sosyal medya kullanıcısı Sakarya'da gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kişinin adı ve soyadının ilk harflerinin 'Vedat Muti' olduğu belirtilirken soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

Öte yandan birçok aydın, sanatçı,siyasetçi, yazar ve yurttaşlar Twitter'da '#BaşakDemirtaşSeninleyiz' etiketiyle sosyal medyadan Başak Demirtaşa destek mesajları paylaştı.

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