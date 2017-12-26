Başak burcu (24 Ağustos - 23 Eylül)

Burçları 2018'de ne bekliyor?

BAŞAK BURCU KADINI AŞK HAYATI

Gönül işlerinde çekingen, hislerini ifade etmekte zorluk çeken başak kadını yılın ilk günlerinde biraz duygusal davranacak. Bu burçta doğanların bazıları büyük aşklar yaşarken, bazıları da monotonluğa devam edecek.

EVLİLİK HAYATI

İnsanları eleştirmeyi sevip, kusur bulan başak kadınını Şubat ayında eşiyle küçük tartışmalar bekliyor. Duygularını bastırmasını başaranlar eşleriyle aralarındaki uyumun bozulmasını önleyebileceklerdir. Ağustos ve Ekim ayları isteklerin gerçekleştiği, bekâr başak kadınının evlilik teklifi alacağı aylar olacak.

İŞ HAYATI

İş değiştirmeyi sevmeyen iş sorumluluğu olan başak kadını 2018’de rekabetlerle yüz yüze gelecek. Mayıs ve Haziran aylarında başarısını engellemek isteyenlerle başa çıktığı takdirde her işi o yönlendirecek.

BAŞAK BURCU ERKEĞİ AŞK HAYATI

2018’de kriz görülüyor. Bunun büyümesini istemeyen başak erkeği insiyatifi ele alarak sorunun üzerinden akılcı gitmesi gerekir. Planlarını duyguyla değil, mantıkla yapan aşkta kazanacak.

EVLİLİK HAYATI

Başak erkeği, evlilik hayatında bir duygu karmaşasına girecek. Bu nedenle duygularını iyi tartması gerekiyor. Aksi halde sağlam temellere oturan evliliği çatırdar.

İŞ HAYATI

Başak burcu erkeği parasını harcamaktan çok biriktirmeyi sevdiği için para yönünden sıkıntısı olmayacak. Meslektaşlarıyla yapacağı bir değişiklik iş hayatını da olumlu etkileyecek.