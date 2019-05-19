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Başakşehir: Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...

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Şampiyonluk derbisi bu akşam saat 19:00'da
Başakşehir: Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün Galatasaray ile Medipol Başakşehir, şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir’in Twitter hesabından maç öncesinde “Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık…” paylaşımını yapıldı.

Süper Lig’de 66 puanla zirvede yer alan Galatasaray ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçı kazanacak takım, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde ise sezonu şampiyon tamamlayacak takım, son hafta maçlarının ardından belli olacak.

Kritik haftada Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan görev alamayacak. Tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saati belli olacak. Avcı'nın saha içinde en güvendiği isim olan ve oynanan oyunda önemli bir yeri olan Belözoğlu'nun kritik maçta görev alması takım içinde de pozitif bir hava oluşturacak. Teknik direktör Avcı'nın önemli maça şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Mert- Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia (Robinho), Bajic (Adebayor)

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