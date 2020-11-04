Başakşehir - Manchester United Maçı Muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında lider Manchester United'ı konuk ediyor. Kulüpler düzeyinde 30 yıl geriye giden ve UEFA tablosunda 16. sıraya düşen Türk futbolunun umudu ise bu maçta alınacak puanlar!

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu üçüncü maçında bu akşam grup lideri de olan İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan Davide Massa düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İlk iki maçını kazanan Manchester United ise 6 puan ile lider. Grupta 3'er puana sahip takımlardan Paris Saint-Germain (PSG) averajla Leipzig'in önünde ikinci sırada bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG, Almanya'da karşı karşıya gelecek.



​​​​​​​ÜLKE PUANI İÇİN UMUDUMUZ BAŞAKŞEHİR

Avrupa'da 30 yıl sonra en kötü sezonunu geçiren Türkiye'nin umudu Başakşehir oldu. Bu sezonki puan tablosuna göre 55 ülek içinde 33. sırada yer alan ülkemiz, gelecek sezonun puan tablosunda 16. sıraya düştü. Bu yıl şu ana dek 1,9 puan toplayabilen Türkiye'nin en azından geçen sezonki performansına (5 puan) ulaşabilmesi için Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un sezon bitimine dek toplam 8 galibiyet alması gerekiyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

​​​​​​​Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.​​​​​​​

UNITED LİGİNDE KÖTÜ AVRUPA'DA İYİ

Manchester United, Avrupa kupalarındaki başarılı performansını İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) gösteremiyor. H Grubu'nda oynadığı iki maçı da kazanan Manchester ekibi, Premier Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Manchester United, 3 maçtan ise yenilgi ile ayrılarak 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Bir maçı eksik Manchester United, ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.

ÜÇ EKSİK VAR

İngiliz ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor. Manchester United'da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir MUHTEMEL 11'i

- Mert

- Rafael

- Skrtel

- Epureanu

- Mbombo

- Mehmet Topal

- Berkay

- İrfan Can

- Visca

- Deniz

- Demba Ba