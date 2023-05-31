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Başaracağımıza ve ‘+1’in neler başarabileceğini gösterebileceğimize eminim

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Reynar, beraberindeki TDP heyetiyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek, 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimleri için resmi adaylık başvurusunu yaptı
Başaracağımıza ve ‘+1’in neler başarabileceğini gösterebileceğimize eminim

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar, beraberindeki TDP heyetiyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek, 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimleri için resmi adaylık başvurusunu yaptı

Atlı: Hukuki donanımı, zekâsı ve cesaretiyle, topluma hizmet adına Tacan Reynar’ı adayımız olarak takdim etmekten mutluluk duyuyorum
Reynar’a TDP Genel Başkanı Mine Atlı, eski Genel Başkan Cemal Özyiğit, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle partililer eşlik etti.
Adaylık başvurusunun ardından basına konuşan Mine Atlı, 1976’dan itibaren aynı çizgi ve kararlılıkla, aynı temiz siyaseti güden bir ekip olarak; hukuki donanımıyla, zekasıyla ve cesaretiyle, topluma hizmet adına adayları Tacan Reynar’ı takdim etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Reynar: Başaracağımıza ve ‘+1’in neler başarabileceğini gösterebileceğimize eminim

Basına kısa bir değerlendirme bulunan Tacan Reynar, öncesinde Yargıç sonrasında ise Avukat olarak burada çok mesai harcadığını ve şimdi de milletvekili adayı olarak burada bulunmaktan heyecan duyduğunu söyledi.
Reynar, “Bundan sonra yürüyeceğimiz yol; Meclis’te farklı bir muhalefet biçimini ortaya koymak için olacak. 1976’dan bu yana gelen bir geleneğin partisi olan TDP’den aday olduğum için onurluyum. Başaracağımıza ve ‘+1’in neler başarabileceğini gösterebileceğimize eminim” dedi.

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