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Başaran Düzgün yazdı... Parti Meclisi toplantısından sonra Ersin Tatar Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitti.

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Başaran Düzgün yazdı... Parti Meclisi toplantısından sonra Ersin Tatar Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitti.
Başaran Düzgün yazdı... Parti Meclisi toplantısından sonra Ersin Tatar Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitti.

Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün Ersin Tatar'ın o gece  Elçiliğe gittiğini yazdı...

İşte o yazı;

...

1 Mayıs Salı günü iki parti lideri el sıkıştılar ve hükümeti kurma kararı verdiler.

Bakanlık ve bağlı kurumları kararlaştırdılar ve her iki partinin parti meclislerini toplayıp da bu kararı onaylatacaklarını açıkladılar.

Salı akşam, saat 21:30 itibarıyla tüm bu söylenenler yapıldı.

Esas gelişmeler de 21:30’dan sonra oldu.

Parti Meclisi toplantısından sonra Ersin Tatar Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitti.

Çağrıldı mı yoksa kendisi mi gitti bilmiyorum.

“Türkiye ile tam uyum içinde çalışacağım” diye sık sık açıklama yaptığı için aslında bu sorununun yanıtı da çok önem arz etmiyor.

Peki, Ersin Tatar gece yarısına yaklaşan bir saatte gittiği büyükelçilikte ne görüştü?

Kiminle ne konuştu?

Bakanlar Kurulu’nda yer alacak isimlerin listesi gece yarısı elçilikte mi oluşturuldu?

Peşinen belirteyim ki böylesi bir iddianın sahibi değilim.

Yani “Ersin Tatar marş marş elçiliğe gitti, tak diye selam verdi ve emir alıp uyguladı” diye bir iddia değildir bu yazının konusu.

Öyleyse nedir?

Elçilik veya bir üstü Türkiye Dışişlerinden etkilenmenin yolunu Kudret Özersay açtı.

O kadar ifrata kaçtı ki imaj olarak “bizim memleketin dürüst ve çalışkan hocası” olmaktan çıktı “Çavuşoğlu’nun   emir erine” dönüştü.

Olumlu imajını yerle bir etti.

Kudret Özersay’ın yol açtığı böylesi bir hükümetin müstakbel başbakanının da bir gece yarısı elçiliğe gitmesini nasıl yorumlamalı?

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