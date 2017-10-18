Başarı bursu adayları açıklandı: İşte tam liste!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı başarı bursu adaylarını açıkladı.

Açıklamada, 2017-2018 öğretim yılında ÖSYM sistemiyle üniversitelere yerleşen ve kaydını yaptırarak dairede dosya açan KKTC yurttaşı, KKTC liselerinden mezun başarı bursu adaylarına ve GCE A-Level sonuçlarına göre yapılan değerlendirme sonucunda başarı bursuna aday olanlara yer verildi.

Listeye, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, mesai bitimine kadar daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceği kaydedildi.

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