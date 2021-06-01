Başarılı Bir Dijital Dönüşüm İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hayatın her alanında dijital dönüşüm artık bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Sanayi 4.0, yapay zekâ, dijital ikiz, akıllı fabrika ve nesnelerin interneti gibi kavramların iş süreçlerine entegre olduğu bu yeni çağda dönüşüme uyum sağlayamayan işletme ve üreticilerin ayakta kalamama risklerinin tahmin edilenden daha büyük olduğunu belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, başarılı bir dijital dönüşüm için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Herkesin dijital dönüşümün bir parçası olduğunun farkında varması ve hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Bizel, bu yönde yapılacak yatırımların ülke ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Üretim başta olmak üzere hayatın her alanında dijital dönüşüm artık zorunlu hale geldi. Sanayi 4.0, yapay zekâ, dijital ikiz, akıllı fabrika, nesnelerin interneti, 5G teknolojisi ve siber güvenlik gibi kavramlar Türk sanayisini ve KOBİ’leri çok yakından ilgilendiriyor. Dijital dönüşüme başlayan ve bu konuda başarılı bir yol izleyen şirketlere bakıldığında onları başarıya götüren öncelikli faktörün doğru stratejiyi uygulamak ve yeterli bir bütçe ayırmak olduğunu söyleyen CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, dönüşümün sürekli hale geldiği bu yeni çağda dönüşüme uyum sağlayamayan işletmelerin ayakta kalmasının zor olduğunu belirtti. Bizel, başarılı bir dijital dönüşüm için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dijital dönüşüm yatırımları ülkemizin teknoloji hamlesindeki yerini güçlendirecek

Öncelikle dijital dönüşümde başarısızlığa yol açacak konularda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Bizel, “Bu sayede dijital dönüşümde izlenecek stratejiyi belirlemek ve emin adımlarla ilerlemek kolaylaşıyor. Dijital dönüşümde başarının engelleri arasında ilk öne çıkanlar, eski iş süreçlerini bırakmamak ve değişime direnme diyebiliriz. Dijital dönüşümü yanlış anlamak, hızlı ve esnek olamamak, üst yönetimden destek alamamak ve yetenek açığı da başarıyı engelleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Dönüşümde başarının anahtarını ise köklü değişikliklere açık olma, teknolojiyi doğru şekilde kullanma, yeni iş modellerini benimseme, yeniliklere ayak uydurabilecek nitelikli iş gücüne sahip olma ve değişen müşteri taleplerine hızlıca cevap verebilme şeklinde sıralayabiliriz. Kısacası; dijital dönüşümü hayata geçirirken panik yapmadan ve sağlam adımlar atarak geleceğe hazırlanmalıyız. Bu nedenle işletmelerde herkesin dijital dönüşümün bir parçası olduğunun farkında varması ve doğru bir yol haritasıyla ilerlemek gerekiyor. Dijital dönüşüme yapılacak yatırımlar sadece üreticiyi değil aynı zamanda ekonomimizi ve ülkemizin teknoloji hamlesindeki yerini de olumlu yönde etkileyecek’’ diye konuştu.

Endüstriyel haberleşme süresini milisaniye seviyesine indiriyor

Günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşüm süreçlerini başlatmalarının büyük önem arz ettiğini söyleyen Bizel, “CLPA’nın en yeni teknolojisi olarak bu noktada devreye giren ve Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN, dijital dönüşümün gerekli kıldığı ihtiyaçların desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel haberleşmeyi sağlıyor. Sanayi 4.0 sürecinde robotlar dâhil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. Endüstriyel iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link IE TSN, bu haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indiriyor. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok büyük ölçüde kolaylaşıyor. CC-Link IE TSN bu sayede üretimde rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunuyor’’ diyerek sözlerini tamamladı.

CLPA (CC-Link Partner Association) Hakkında

CLPA (CC-Link Partner Association), CC-Link’in kapsamlı kullanımının desteklenmesi amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir açık ağ destekleme kuruluşudur. CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE, otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek açık gigabit etherneti olarak, rakipsiz bant genişliği sayesinde Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal bir çözüm sunuyor. CLPA’nın temel faaliyet alanları arasında; CC-Link IE ve CC-Link teknik spesifikasyonlarının oluşturulması ve uyum testlerinin gerçekleştirilmesi, CC-Link kullanılan cihaz ve ekipmanlar için geliştirme desteği, cihaz seçimi için kullanıcı desteği ve CC-Link’in daha geniş kapsamlı bir şekilde benimsenmesine yönelik tanıtım çalışmaları yer alıyor. Kurulduğunda 163 kurumsal üyesi olan CLPA, 3.600'ü aşkın üye şirkete ve 300'ü aşkın üreticiden 1.900'ü aşkın uyumlu ürüne sahip. Tüm dünyada ise hâlihazırda 26 milyonu aşkın cihaz CLPA teknolojisini kullanıyor. Asya’nın önde gelen açık endüstriyel otomasyon ağı teknolojisi CC-Link, Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika’da da giderek popülerlik kazanıyor.