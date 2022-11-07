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Başarılı cimnastikçiler ödüllendirildi

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KKTC Cimnastik Federasyonunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakasında dereceye giren çocuklara kupaları düzenlenen törenle taktim edildi.
Başarılı cimnastikçiler ödüllendirildi

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu törende yaptığı açıklamada “Her geçen gün daha da ileriye giden çocuklarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Başta çocuklarımızı, ailelerimizi, antrenörlerimizi ve başarıda emeği geçen herkesi kutlarız.” ifadelerini kullandı.

Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakasında ilk 3 sırada yer alan sporcular ve kulüpleri şöyle:

1. Nida Toko, 69.20 Erbulut Cimnastik Kulübü

2. Defne Conkbayır, 68.20 Lefkoşa Cimnastik Kulübü

3. Mila Kasap, 58.90 Lefkoşa Cimnastik Kulübü

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