Başarır, Kıbrıs'ta yapılacak sarayın ihalesini eleştirdi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ta yapılacağını duyurduğu 'K.K.T.C. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet bahçesi, Cami ve Ek Tesisleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi' ihalesinin Türkiye'de devletten aldığı sayısız ihaleyle bilinen Siyahkalem Mühendislik İnşaat'a verilmesine tepki gösterdi.

Siyahkalem Mühendislik'in; Saray'ın içerisindeki 'Açık Spor Sahasının Kapalı Spor Sahası Haline Getirilmesi Yapım İşi'ni 10 milyon 390 bin liraya aldığını hatırlatan Başarır, “Bugün de ne yazık ki yine AKP’nin yandaş şirketlerinden birine verilen ihaleyi açıklıyoruz. İhalenin sonucu bugün EKAP’ta yayınlandı. KKTC’ye Külliye ihalesi AKP’nin müteahhitlerinden Siyahkalem Mühendislik şirketine 21/b ile 2 milyar 497 milyon TL’ye verildi. Siyahkalem Mühendislik şirketini adında külliye geçen ihalelerin çoğunda görüyoruz. Neredeyse külliyenin hemen hemen her işinde bu şirketle çalışılıyor. Neden mi bu şirketle çalışılıyor? Çünkü bu şirketin eski yönetim kurulu üyeleri AKP’nin eski milletvekilleri. Şu anki yönetim kurulu başkanı da Ticaret Bakanı’nın başkanını atadığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun yönetim kurulu üyesi. AKP iktidarı siyah kalem ile kara sayfa yazmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞIN DEĞİL YANDAŞIN CEBİNİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ'

Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için çok değerli ve önemli olduğunu vurgulayan CHP’li Başarır

“Elbette yavru vatan Kıbrıs’a sahip çıkacağız. Ancak orada yaptığınız işlerde bile 21/b gibi kötü alışkanlığınızı bırakamıyorsunuz. İhaleyi AKP’li olmayan bir şirket alacak diye ödünüz kopuyor. 20 yılı aşkındır bu ülkeyi yöneten iktidar olarak bir kez olsun kamu yararını gözetin. Eğer ki siz bu ihaleyi açık ihale olarak yapsaydınız ve rekabet koşullarını sağlasaydınız kesinlikle daha ucuza mâl edecektik. Ancak sizin derdiniz hizmet yaparken vatandaşın kazancını değil yandaşın kazancını ön plana çıkartmak. Size göre AKP’li olmayan her şirket yabancı şirket statüsünde. Siz 84 milyonu değil beşli çeteyi ve türevlerini kucaklıyorsunuz.” sözlerini dile getirdi.