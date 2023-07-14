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Başarısız ve halktan iki kez onay alamayan DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk medyayı suçladı...

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DAÜ'de mali kriz büyüyor... Başarısız ve halktan iki kez onay alamayan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk medya ve sendikalar suçladı.
Başarısız ve halktan iki kez onay alamayan DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk medyayı suçladı...

DAÜ'de mali kriz büyüyor... Başarısız ve halktan iki kez onay alamayan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk medya ve sendikalar suçladı.

DAÜ'de mali krizin boyutu büyümeye devam ediyor.

3 yıllık basiretsiz ve de başarısız bir yönetimin sonucu olarak çok uzun yıllardan sonra ilk kez DAÜ'de büyük bir mali kriz yaşanıyor. Bütçe açığının 700 Milyon olması bekleniyor.

 

İKİ KEZ HALK ÖZCENK'E OLMAZ DEDİ

GMB Başkan adayı da olan Dr. Erdal Özcenk hükümetin tam desteğini almasına rağmen Mağusa'da DAÜ'deki başarısız ve de basiretsiz yönetimi sonucunda oluşan kaos ortamından dolayı seçimi kaybetti.

Mağusalılar Dr. Erdal Özcenk'e DAÜ'den sonra GMB'yi de teslim etmedi.

Geçtiğimiz ay yapılan ara seçimlerde ise UBP uzun yıllardan sonra Mağusa'da seçimden ikinci parti olarak çıktı. UBP'de bu sonucun sorumlusu olarak da DAÜ'yü basiretsiz ve başarısız uygulamaları ile büyük bir kaosa sokan Dr. Erdal Özcenk olduğu kaydedildi.

 

DAÜ'DE YETKİLİ SENDİKA BELLİ DEĞİL TİS İMZALANMADI

Mart ayından bu yana bir türlü DAÜ'de yetkili sendikayı belirleyecek referandumu yapmamak ve sürekli ertelemek için sarı sendika persen ile uzlaşı içinde çalışanların kazanılmış haklarını tırpanlamayı düşünen bugüne kadar gelmiş geçmiş en basiretsiz ve başarısız DAÜ VYK Başkanı olarak tarihe geçen Dr. Erdal Özcenk referandumu tek başına yetkisiz olarak yasalara aykırı şekilde bir kez daha erteleme girişiminde bulundu.

Yetkili sendikanın belirlenmemesi DAÜ'deki kaos ortamının daha da derinleşmesine yol açarken kapalı kapılar arkasında sarı sendika ile yönetimin çalışanların haklarını nasıl tırpanlayacağı ile ilgili ne gibi görüşmeler yürüttükleri ise gizemini korumaya devam ediyor.

 

BASINA DA SALDIRDI

Sanki de DAÜ'yü yöneten medya kuruluşlarıymış gibi DAÜ'deki kaos ortamını yaratan ve tarihinin en büyük bütçe açığının oluşmasına sebep olan Erdal Özcenk basını da suçlayan açıklamalar yapmaya başladı.

 

DAÜ ZOR DURUMDA HALEN YETKİLİ SENDİKA BELLİ DEĞİL

DAÜ'nün ekonomik olarak zor durumda olduğu ve çalışanların Ağustos maaşlarının ödenemeyebileceği konuşuluyor. DAÜ VYK başkanı ise sorumluluğunun farkında olmadan bir an önce yapması gereken referandumu yapmamak için ortaya bin bir gerekçe sunuyor.

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