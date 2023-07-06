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Başarısızlık aldı yürüdü... Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği: DAÜ bizi batırıyor!

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Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği tarafından yapılanaçıklamada, öğrenci sayısındaki düşüşün DAÜ'nün yurt sahiplerive işletmelerini olumsuz etkilediği belirtildi.
Başarısızlık aldı yürüdü... Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği: DAÜ bizi batırıyor!

İşte açıklama;

Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisinde yaşanan problemleri sizler gibi hepimiz yakından takip etmekteyiz. Öğrenci sayılarındaki büyük düşüş DAÜ’nün en önemli paydaşlarından biri olarak biz yurt sahiplerini ve yöneticilerini rahatsız etmektedir. Bu güzide kuruma hizmet veren işletmeler DAÜ yönetimin 3 yılda sergilediği eylemsiz, pasif ve vurdumduymaz tavrı yüzünden finansal bir yıkımla karşı karşıyadır.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği olarak DAÜ yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde yönetimin pazardaki dinamik kırılganlıkların farkında olmadığını, acil olarak alınması gereken önlemler ile ilgili hiçbir çalışma içerisinde olmadığını açıkça gördük. Böylesine büyük ve prestijli bir üniversitenin yönetiminin temel düzeyde pazarlama yönetimi stratejilerinden bile ne derece uzak olduğunu, aldıkları ve almadıkları tüm kararlarda büyük bir şaşkınlık içerisinde izlemekteyiz. DAÜ yönetiminin, özellikle uluslararası öğrenci tedariğinde oluşan zaafiyetin çözümünde hiçbir çözüm üretemediği sayılarla gözler önüne serilmiştir. Şubat ayında 1000 civarı uluslararası öğrenci geleceği projeksiyonuyla bütçe yapan bir yönetimin 250-300 öğrenci sayısına ulaşması, durumun ne kadar kötü ve içler acısı olduğunu net bir şekilde göstermiştir. DAÜ gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan bir üniversitenin tanıtımları sosyal medyada yerel birkaç belediye ve kurum ile imzalanan küçük çaplı ve katma değeri olmayan haberin ötesine geçememektedir. Pandemi döneminde tüm üniversiteler sahada ve krizi fırsata çevirmek için stratejik pazarlama faaliyetlerine hız verirken, DAÜ yönetimi hiçbir uluslararası tanıtım faaliyeti düzenlemeden, üniversiteye öğrenci tedarik eden acentelere tüm üniversitenin geleceğini teslim etmiştir. Bu acenteler tanıtımın her zaman bir parçası olacaktır. Ancak, DAÜ yönetimi üniversitenin tanıtım faaliyetlerine son vererek, birkaç acenteye bel bağlamış ve sonuç olarak üniversitenin finansal ve pazarlama yapısını pasif, zavallı, bağımlı ve sürdürülemez hale getirmiştir. Tanıtım top yekün ve stratejik bir beceri işidir. Sahada olmayan bir rektörlük yönetiminin, var olup olmadığı belli olmayan bir Vakıf Yöneticiler Kurulunun öğrenci sayılarını artırması imkansızdır

Son olarak geçtiğimiz günlerde 2022-2023 yaz dönemi için online eğitim kararı alan Daü senatosu böyle bir karara nasıl ortak olmuştur. Gazimağusa esnafını,işletmecilerini düşünmeyen bir yönetim anlaşıyı bu sokaklarda halkın içinde nasıl yürüyecektir. Acilen alınan bu karardan vazgeçilmelidir. Üniversite tanıtımı yapmayıp online eğitim kararı ile daha fazla öğrenci gelecek anlayışı dünyanın neresinde vardır. Eylül ayında öğrencilerin başka üniversitelere geçişini kolaylaştıracak bu karar kabul edilebilir değildir. Sorunun ne kadar büyük olduğunu etrafınıza baktığınızda rahatlıkla görebilirsiniz. Öğrenci getiremeyen, öğrencisini elinde tutamayan, personelini kendi yaptığı akıl almaz hatalar yüzünden maaşını kesmekle tehdit eden, kısaca tüm paydaşlarına zarar veren DAÜ Rektörünü, acilen kibir ve adaletten sıyrılıp, tüm paydaşlar ile iş birliği yaparak DAÜ’yü layık olduğu yere getirmeye yönelik somut ve akılcı adımlar atmaya çağırıyoruz. DAÜ kampüsünde hizmet veren yurtlar, DAÜ öğrencilerine kaliteli yaşam alanları ve olanakları sunmaya devam etmektedir. Bizler öğrenci odaklı hizmet anlayışımızla bu kuruma değer katmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Sn.Dr. Erdal Özcenk başta olmak üzere VYK Üyelerini ve DAÜ Rektörü Sn. Aykut Hocanın ve yönetimini görevlerinin gereğini yapmaya ivedilikle çağırıyoruz.

DAÜ’de bulunan tüm yurt işletmelerimizin imzası ile bu çağrımıza kulak verilmemesi durumunda ortak akılın buluşacağı daha büyük ve kapsamlı eylemlerimiz ve çalışmalarımız devam edecektir.

Kamuoyuna Saygılarımızla…

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