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Başay şikayetini neden geri çekti? Açıklama yaptı!

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Başay şikayetini neden geri çekti? Açıklama yaptı!
Başay şikayetini neden geri çekti? Açıklama yaptı!

Bulut Akacan ile yaşadığı husumetin ardından yer alan kavga ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili açıklama yapan Erhan Başay, şikayetini geri çekmesinin gerekçesi olarak, "ailesinin bu süreçte çok yıpranmasını" gösterdi.

Başay, aile içerisinde bu kararı alarak, artık tartışılan bir yaşam istemediklerini belirtti.

"Ailemle huzurlu ve mutlu olmak istiyorum" ifadesini kullanan Erhan Başay, Haber Kıbrıs'a yaptığı kısa açıklamada, "Birçok dedikodu duyabilirsiniz. Birileri Bulut Akacan'dan para aldığımı da söyleyebilir. Kimseden tek kuruş almadım, pazarlık yapmadım. Tamamen ailem ile bir karar aldım ve artık tartışılan, gündemde olan, yıpranan olmak istemiyorum. Bu karar sadece ben ve ailemi bağlar. Benim için kıymeti olan da ailem" dedi.

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