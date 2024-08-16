  • BIST 9987.2
  • Altın 2665.775
  • Dolar 33.6989
  • Euro 37.0642
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Başbakan açıkladı: 5 jeneratör de devrede

» »
Başbakan Ünal Üstel, Lapta Sağlık Ocağı’nda incelemelerde bulunmasının ardından dün Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşanan gerginliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Başbakan açıkladı: 5 jeneratör de devrede

Yaklaşık 3 gündür devam eden elektrik kesintilerine işaret eden Başbakan Üstel, 5 jeneratörün aynı anda bozulmasının nedenini sorguladı.

Başbakan Üstel, dün gece yaşanan gerginliğin detaylarına dikkat çekerek, AKSA ekibinin Teknecik’e alınmadığını belirtti ve “Kurumun sendikası karşımıza dikilerek, ‘biz dıştan teknik hizmet almaya müsaade etmeyiz’ denildi. Benim görevim halkıma hizmet etmektir, halkımı elektriksiz bırakmamaktır” ifadelerini kullandı.

Sendikayla bir arbede yaşandığını aktaran Üstel, sendika başkanının tutuklandığını ve polise gerekli ifadesini verdiğini kaydetti.

5 jeneratör de devrede

Üstel, “Hiç kimsenin bu halkı elektriksiz bırakmaya hakkı yoktur. 5 jeneratör sabaha kadar tamir edildi, 5’i de şu an devrede…” açıklamasını da yaptı.

“Yok öyle bir dünya!”

“Artık elimiz Teknecik Elektrik Santrali’nin üzerinde” diyen Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sendika başkanı ve yönetimi çalışanların hakkını korusun buna bir itirazımız yok. Ancak, sanki kurumu onlar yönetir, onların her istediği olacak… Yok öyle bir dünya! Halkımızı elektriksiz bırakmamak adına her türlü imkanı zorlayacağız.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lapta Sahil Yolu'nda en az 7 köpek zehirlendi!16 Ağustos 2024 Cuma 10:40
  • Bakan Dinçyürek: Maymun Çiçeği salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alınıyor15 Ağustos 2024 Perşembe 21:35
  • Başbakan Üstel: Teknecik Elektrik Santrali’nde sabotaj ihtimaline karşı bir soruşturma yapılacak15 Ağustos 2024 Perşembe 18:33
  • Lefkoşa Büyükelçisi Serim, resmen görevine başladı...15 Ağustos 2024 Perşembe 17:15
  • Genç kadın otel odasında ölü bulundu!15 Ağustos 2024 Perşembe 16:54
  • Tatar'dan vatandaşa 'Maymun Çiçeği Virüsü' uyarısı...15 Ağustos 2024 Perşembe 16:53
  • Güneyde Akama bölgesinde denizin dibinde füze bulundu15 Ağustos 2024 Perşembe 15:55
  • Girne'de Gece Yarısı Olayı: Sarhoş Genç Uygunsuz Davranışlarıyla Rahatsızlık Verdi15 Ağustos 2024 Perşembe 15:47
  • Bir kaçak daha tutuklandı15 Ağustos 2024 Perşembe 15:40
  • Mülkiyet sorunu: Güney Kıbrıs'ta 1 kişi daha tutuklandı15 Ağustos 2024 Perşembe 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti