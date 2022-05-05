Başbakan arayışı devam ediyor... UBP ne yapacak?

Başbakan arayışı devam ediyor... UBP ne yapacak?

Parti başkanlarının olmayacağı geniş tabanlı UBP- CTP-HP hükümeti modeli için bugün yeni görüşmeler yapılacağı açıklandı.

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

BAŞKANLAR BULUŞUYOR

UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun çağrısı ile bugün üç parti başkanı bir araya gelecek ve yeni hükümet modeli üzerinde bir çalışma yürütecek.

TATAR GÖREVİ KİME VERECEK?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümeti kurma görevini kime vereceği çok merak ediliyor. Bir dönem benzer bir durum yaşanmış ve Cumhurbaşkanı Denktaş görevi UBP genel Başkanı Dr. Derviş Eroğlu yerine UBP Milletvekili Olgun Paşalar'a vermişti.

Olgun Paşalar görevi almış ancak sonrasında UBP yetkili kurullarının kararı gereği görevi Denktaş'a geri vermişti.