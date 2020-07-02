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Başbakan Birleşik Eylem Komitesi ile görüşüyor

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Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık önünde eylem yapan Birleşik Eylem Komitesini görüşmeye çağırdı.
Başbakan Birleşik Eylem Komitesi ile görüşüyor

Esnaf ve zanaatkârlarla meslek odalarının oluşturduğu Birleşik Eylem Komitesi, Girne’den Lefkoşa’ya doğru bugün sabah saatlerinde yürüyüş başlattı.

Yürüyüşlerine Mete Adanır Stadyumu ile Girne Gençlik Merkezi (Gigem) önünde başlayan eylemciler, Başbakanlık önüne gelerek eylemlerine devam etti.

Eylem sırasında eylemcilerden biri fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği eylemci, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saat 18.00 sıralarında Başbakan Ersin Tatar’ın eylemcilerle görüşmek istemesi üzerine Mahmut Kanber ve beraberinde 3-4 temsilci Başbakanlığa girdi.

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