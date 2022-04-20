Başbakan Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılıyor...
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu 15:30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Sucuoğlu Cumhurbaşkanklığı'ndan ayrıldı.
Dr. Faiz Sucuoğlu'nun konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Gelişmeler geliyor...
Başbakan Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılıyor...
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu 15:30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Sucuoğlu Cumhurbaşkanklığı'ndan ayrıldı.
Dr. Faiz Sucuoğlu'nun konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.
Gelişmeler geliyor...
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