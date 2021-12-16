Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, GÜNSEL Üretim Tesisleri’ni Ziyaret Etti.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, GÜNSEL Üretim Tesislerini ziyaret ederek GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi. Başbakan Sucuoğlu’na Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel eşlik etti. Başbakan Sucuoğlu, seri üretim çalışmaları hakkında da detaylı bilgi aldı.

Seri üretim çalışmalarında son aşamaya gelen ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL, ilk modeli B9 ile dün Londra’da açılışı yapılan elektrikli otomobil fuarı “London EV Show”da dünya vitrinine çıktı. 14-16 Aralık tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek fuarda GÜNSEL, KKTC bayrağı altında dünya devleriyle yan yana gelmiş oldu.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu: “GÜNSEL, KKTC’de hayata geçen en önemli atılımdır.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL ile gurur duyduklarını ifade eden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, GÜNSEL’in kuruluş aşamasından bu yana geçen kısa süre içinde çok büyük bir yol kat ettiğini belirtti. Başbakan Sucuoğlu, “GÜNSEL ile KKTC’de araba üretiminin ve teknolojisinin geldiği nokta bizlere gurur veriyor” dedi.

Yakın Doğu Oluşumu’nun girişimi ile kurulan GÜNSEL’in, ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkıdan bahseden Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “GÜNSEL ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok büyük bir adım atıldı. Londra’da gerçekleşen London EV Show’da KKTC bayrağı altında GÜNSEL markasının sergilenmesinin bizlere verdiği gurura paha biçilemez” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerine de bir seslenen Başbakan, “Avupa’da yaşayan Kıbrıs Türklerinin London EV Show’u ziyaret ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne kadar güzel şeylerin olduğunu gözleriyle görmelerini isterim. Londra’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı altında GÜNSEL ile oradayız” dedi.

“Başta, şu anda GÜNSEL B9 ile birlikte Londra’da olan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel olmak üzere GÜNSEL’in üretilmesinde emeği geçen herkese ülke adına teşekkür ediyorum” diyen Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “GÜNSEL, KKTC’de hayata geçen en önemli atılımdır. Seri üretimle birlikte hızlı bir şekilde on binlerce araba üretilecek. Böylelikle ülkemizin ekonomisi, istihdamı ve aynı zamanda prestiji daha da ileriye gidecek” ifadesini kullandı.