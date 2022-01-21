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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Memur-Sen’nin Davetlisi Olarak Ülkede Bulunan Heyeti Kabul Etti.

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Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Memur-Sen’nin Davetlisi Olarak Ülkede Bulunan Heyeti Kabul Etti.
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu Memur-Sen’nin Davetlisi Olarak Ülkede Bulunan Heyeti Kabul Etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın (Memur-Sen) davetlisi olarakülkemizde temaslarda bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet  Demirci, Azerbaycan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bedreddin Guliyev  ile Memur-Sen Başkanı Akın Manga ve beraberlerindeki bir heyeti kabul ederek görüştü.

Başbakanlıkta gerçekleşen nezaket ziyareti nitelikli kabulde, Başbakan’a kabulden dolayı teşekkür edildi. Başbakan Faiz Sucuoğlu  ise heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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